Multan a 7 negocios por sobreexplotar giro

YOLANDA RÍOS

El siglo de torreÓn

En la Reunión de Evaluación de Indicadores de Incidencia Delictiva, se informó que ha dado resultados positivos el operativo de revisión de negocios que sobreexplotan el giro para venta de alcoholes los domingos. De una revisión de 80, se notificaron 7 que expendían sólo bebidas embriagantes sin venta de alimentos.

En el operativo, fue multado y cerrado por tres días un café situado en la avenida Morelos dentro de un hotel, porque no tenía refrendada su licencia de alcoholes, tampoco tarjetas de salud vigentes, se le detectó fauna nociva y además insalubridad, informó el alcalde Jorge Luis Morán.

El propietario cubrió la sanción y todos los trámites correspondientes para reanudar actividades.

"Todos los requisitos que no cubría están documentados en las sanciones aplicadas. Esto indica que se está metiendo orden en los casos de los negocios que expenden alcohol los domingos, pero no ofrecen alimentos en el menú y no utilizan las cocinas".

Asegura Morán que en las clausuras de negocios y la aplicación de multas, se hacen apegados a la Ley y "sean de quien sean los negocios".

En la reunión de evaluación del índice delictivo, autoridades municipales alertaron al sector comercio y a la industria, respecto a la actividad que realizaron durante varios meses, dos supuestos inspectores de Protección Civil.

Ya fueron detenidos, luego de una denuncia presentada por comerciantes establecidos en una "pulga" de la Alameda Zaragoza, y que se quejaban de ser víctimas de extorsión.

El alcalde Morán Delgado expresó que de acuerdo con las indagaciones, distribuían - presionando a los comerciantes-, equipos de extinción de incendios cargados de arena o con las válvulas manipuladas.

Señaló lo peligroso que puede resultar para la seguridad de un negocio o una guardería haber adquirido un equipo en estas condiciones.

Morán informó además que esta semana se registraron 7 robos de carros estacionados y 3 con violencia.

A local comercial hubo 9 asaltos, y a casa-habitación 10.

En la zona Centro, es el "farderismo", en promedio de 7 casos semanales, lo que "pega" a los negocios.

Se detuvo a tres personas con droga y en el proceso de investigación se determinó que participaron en 9 muertes violentas, registradas entre los meses de marzo, abril y mayo.

Hasta la fecha son 76 las muertes violentas registradas oficialmente y 9 esclarecidas.

Según el alcalde, es importante que se conozca que se cometen delitos, "pero también hacemos detenciones".

Clausura. Tres días duró la clausura de Café en Paseo Morelos. No tenía refrendos de licencias ni atendía el aspecto sanitario.

