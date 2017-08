Ofrece Mando mantener seguridad

El siglo de torreÓn

Para el Mando Especial de La Laguna, General Arturo Coronel Flores, es una decisión que corresponde al alcalde en turno designar a un civil o un militar al frente de la seguridad del Municipio. Destacó que la institución armada está comprometida con la seguridad de los ciudadanos y con la realización de un trabajo de coordinación, "con la persona que se designe".

Entrevistado en la reunión de Evaluación de Incidencia Delictiva a la que asiste semana a semana en la Dirección de Seguridad Pública, esa fue su respuesta al preguntarle su opinión respecto a la designación de un civil o un mando militar como responsable de la seguridad.

Este tema ha generado polémica en las últimas semanas, ante la propuesta del alcalde electo Jorge Zermeño de que sea un civil el que se haga cargo de esta responsabilidad, mientras que organizaciones empresariales proponen que siga la figura de un militar, dados los resultados obtenidos hasta ahora.

Jorge Zermeño será alcalde constitucional de Torreón a partir del primero de enero de 2018.

Asegura el general Coronel Flores que como institución, "seguiremos brindando el esfuerzo interinstitucional y enfrentando los retos que tenga La Laguna en materia de seguridad".

Con relación a las reuniones de Evaluación de Incidencia Delictiva al que asisten representantes de más de 10 dependencias encargadas de la seguridad, así como organismos sociales y consejos ciudadanos, el Mando Especial declaró que este ejercicio permanente de evaluación, "es un ejemplo de como el trabajo coordinado da resultados... es importante seguir evaluando lo que ocurre y aplicar las medidas de ajuste que sean necesarias".

A casi cuatro años de que se realiza esta actividad y con relación a si es necesario continuarla, dijo que "nosotros somos respetuosos de la decisión que tome el alcalde".

El alcalde Jorge Luis Morán declinó emitir una opinión al respecto.

Dice que tiene un principio como persona y funcionario de no opinar de quien lo sucede y quien ocupe su lugar .

Expresa que quien lo suceda en el puesto como alcalde de Torreón, debe asumir su responsabilidad, no sólo en materia de seguridad, sino en las acciones de gobierno en general, con la conciencia que es el beneficio de la ciudadanía, lo más importante que se debe buscar.

Dice que esta administración tiene la responsabilidad de todo, hasta el 31 de diciembre.

"Todos los funcionarios involucrados en el gobierno tienen la obligación de buscar el bien de los ciudadanos y asumir las consecuencias de las decisiones que tomen".

No respondió si la postura del alcalde electo Jorge Zermeño, de proponer a un civil o un mando militar en la DSPM pudiera implicar un retroceso en materia de seguridad, ya que: "tengo un principio como persona y funcionario. No opino de quien me suceda".

Dice que el cumple con su compromiso y asume los resultados de sus decisiones.

En el caso del alcalde electo, dijo que respeta su punto de vista.

De la reunión que el jueves tuvo con Jorge Zermeño y la designación de los respectivos equipos de transición, expresó que se propusieron cronogramas de las reuniones, para que sean ellos los que se pongan de acuerdo en los horarios y la información que requieran.

Coordinación. Ofrece Mando Especial de La Laguna mantener acciones de seguridad y coordinación interinstitucional.

