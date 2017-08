Houston, en emergencia por 'catastróficas' inundaciones

HOUSTON, EU.-

HOUSTON, EU







COMENTAR

Los remanentes del huracán Harvey continuaron este domingo arrojando niveles récord de lluvia sobre Houston, provocando inundaciones "catastróficas" en esta ciudad y en los alrededores del condado de Harris.

En las últimas 24 horas, el área de Houston y Galveston recibió 63 centímetros de lluvia y el Servicio Nacional del Clima advirtió sobre más precipitaciones y "nuevas inundaciones catastróficas, sin precedentes y amenazantes para la vida" a lo largo de los próximos días.

"Este desastre va a ser un acontecimiento histórico", dijo este domingo el administrador de la Agencia Nacional de Administración de Emergencias (FEMA), Brock Long, en entrevista con el programa "State of The Union" de la cadena nacional de televisión CNN. "Esta es una tormenta que Estados Unidos no ha visto aún", advirtió.

Las autoridades han registrado la muerte de cuando menos una persona relacionada con las tormentas en Houston.

La mujer, que fue encontrada muerta dentro de su automóvil cubierto por el agua, formaría parte de las cinco victimas fatales dejadas hasta ahora por Harvey, que entró a tierra la noche del viernes cerca del área de Corpus Christi.

El sistema de respuestas a emergencias 911 de Houston se saturó con cientos de llamadas de personas que necesitan ser rescatadas, al inundarse sus casas. Las autoridades solicitaron a los residentes de Houston llamar al 911 solo en los casos verdaderamente urgentes, cuando sientan que sus vidas están en peligro.

Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, es atravesada por varios arroyos o ríos y varios de ellos se han desbordado.

El “Buffalo Bayou”, al oeste del centro de la ciudad, se desbordó, inundando la avenida Memorial Drive y varios barrios residenciales de la zona.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció que se abrirán centros de multiservicio, en las bibliotecas públicas y en el Centro de Convenciones George R. Brown, para que sirvan de refugios a los cientos de personas que están siendo obligadas a abandonar sus hogares debido a las inundaciones.

El alcalde ha solicitado también que el Centro Comunitario Chino sea reabierto para albergar hasta 200 personas.

Decenas de residentes de dos complejos de apartamentos fueron evacuados la mañana de este domingo y conducidos a un refugio de la Cruz Roja.

Turner dijo en rueda de prensa que se tenían registrados la mañana de este domingo más de 700 informes de estructuras inundadas con la policía de Houston y los bomberos respondiendo a más de dos mil llamadas de rescate.

El alcalde informó que la ciudad cuenta con 39 camiones de volteo, cuatro vehículos para circular en agua alta y 11 botes, para ayudar en los rescates de personas atrapadas por las inundaciones.

La Fuerza de Tarea de Texas tiene además 20 vehículos para agua alta que han sido desplegado, así como cinco más esperados para llegar.

Otras 40 embarcaciones serán trasladadas a Houston en las próximas horas por diferentes dependencias, según la oficina del alcalde.

Los distritos escolares de Houston anunciaron hoy que suspenderán sus clases a lo largo de toda la semana. La ciudad sigue en riesgo de inundaciones durante gran parte de la próxima semana.

El Centro Nacional de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional del Clima está pronosticando entre 40 y 60 centímetros más de lluvias adicionales sobre la costa media y alta de Texas, incluyendo el área de Houston, durante los próximos días, con cantidades aisladas que posiblemente alcancen los 85 centímetros.





Decenas de residentes de dos complejos de apartamentos fueron evacuados la mañana de este domingo y conducidos a un refugio de la Cruz Roja. (AP)

La Fuerza de Tarea de Texas tiene además 20 vehículos para agua alta que han sido desplegado, así como cinco más esperados para llegar. (AP)

Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, es atravesada por varios arroyos o ríos y varios de ellos se han desbordado. (AP)

Etiquetas: Huracán Harvey

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...