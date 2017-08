México y Canadá son muy difíciles en renegociación del TLCAN: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy que su país necesita el muro fronterizo porque México es uno de los países "con más crimen del mundo".

"Con México siendo una de las naciones con más crimen del mundo, debemos tener EL MURO. México pagará por él mediante reembolso/otros", dijo Trump en Twitter.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.