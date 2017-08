Belleza y verdad en la pantallla

El Siglo de Torreón

Phil Grabsky es uno de los directores de cine británicos más reconocidos a nivel mundial por sus producciones de arte. Es productor ejecutivo y director creativo del proyecto internacional Exhibition on Screen, un programa que revolucionóla manera de ver el arte porque, gracias a la democratización de la tecnología, ha llevado exposiciones monumentales a miles de salas de cine del mundo.

Sorprendido y admirado por la respuesta que el público de Torreón dio a la primera serie del proyecto Exhibition on Screen, dice que tienes ganas de conocer La Laguna, que ese tipo de reacciones del público lo motivan a seguir trabajando.

Espera que para esta segunda serie, a iniciar el próximo 4 de septiembre en el Teatro Nazas, no sólo se mantenga la audiencia, sino que aumente.

Durante los últimos 15 años, él y un gran equipo de trabajo han forjado producciones independientes que se han convertido en importante películas de arte para la televisión.

Con más de 30 años de trayectoria, Grabsky fue un pionero y hoy es el productor más grande de documentales culturales para la pantalla grande. Contento, de recibir comunicación desde Torreón, el ganador de múltiples premios internacionales, comparte en exclusiva para El Siglo de Torreón, detalles de sus proyectos.

→ ¿Qué opinas de la respuesta del público mexicano a Exhibition on Screen?

Realmente no sé cuál ha sido la respuesta en México, ya que hasta hace poco trabajábamos a través de un subdistribuidor que no nos enviaba los resultados. Ahora estamos tratando directamente y espero que podamos llevar Ehibition on Screen a tantos cines mexicanos como sea posible. Una cosa que sé es que a los mexicanos les encanta el arte tanto como los británicos, los italianos, los chilenos, los australianos, etcétera.

→ ¿Viste los números en Torreón?

Impresionante. En Torreón no es en un cine, sino en un teatro, sin embargo, creo que la respuesta se debe a que hemos estado tratando directamente con los promotores del proyecto (autoridades, sociedad civil y patrocinadores) y estamos encantados de lo bien que las películas han sido recibidas. Esperamos que todo el mundo en La Laguna nos siga a través de Facebook y se inscriban en nuestra lista de correo electrónico en info@seventh-art.com, para que reciban noticias y novedades.

→ En Torreón miles de espectadores son niños y jóvenes, ¿cree que cambia su visión del arte?

Realmente no sé si está cambiando la visión de alguien sobre el arte, pero sí sé que cuando jóvenes o viejos se les da la oportunidad de ser informados y entretenidos de una forma respetuosa, hermosa y cinematográfica, eso los cambia y es lo que nos encanta.

Estoy particularmente complacido de saber que los niños y los jóvenes están llegando a Torreón a disfrutar nuestras películas porque la televisión durante mucho tiempo ha supuesto que a los jóvenes no les interesa el arte. Sólo tienes que ir a cualquier galería y pronto verás que esa visión está mal. ¿Quién no estaría interesado en las historias de vida asombrosas y las obras de artistas como Leonardo, Cezanne, Goya, Rembrandt y así sucesivamente.

→ ¿Cómo se mezcla el rigor del documental con la belleza de la ficción?

Buena pregunta. La clave es contar historias, historias, historias. Ya que, desde que hombres y mujeres aprendieron a comunicarse, hemos amado las historias. Alrededor de un fuego, en una choza, en una cueva, dondequiera que se relaten. El cine trata de contar historias.

Mis treinta años de experiencia consisten en hacer una investigación cuidadosa, hacer las preguntas correctas, ir a los lugares reales y luego, trabajar con mis colegas, construyendo la narrativa correcta, las líneas de la historia correctas.

Entonces, como tú dices, hacemos las películas tan hermosas como podemos permitirnos. Muy a menudo pasa que los documentales carecen de belleza o de arte y con demasiada frecuencia las películas de ficción carecen de verdad y conocimiento. Nos esforzamos por evitar ambos fallos. En primer lugar el público tiene que disfrutar lo que haces, que es lo que pasa en mi empresa cuando hacemos cine, y luego tienes que quitar una reacción emocional y un aprecio intelectual.

→ ¿Cómo fue la experiencia con Miguel Ángel y el Impresionismo americano?

Ambas películas eran estupendas para trabajar. Michelangelo es en este momento, para mí, el artista más grande de todos los tiempos. El movimiento impresionista en los Estados Unidos era algo de lo que no sabía nada, ni cuánto se podía aprender sobre los EE.UU. a partir de 1880-1920 a través de este movimiento artístico. Ambos son, como hemos estado discutiendo, historias extraordinarias.

→ ¿La tecnología ha propuesto una nueva utopía para vivir el arte desde cualquier parte del mundo?

La tecnología es una cosa maravillosa, cada día nuestras vidas se ven afectadas por nuevos desarrollos. A veces no conocemos los efectos y tal vez no sean tan grandes (piense, por ejemplo, en las armas), pero en el arte y la producción cinematográfica es justo decir que la gente creativa tiene todas las herramientas que necesita en estos días.

Las tecnologías ahora me permiten hacer películas de una manera simplemente imposible hace 5 ó 10 años, y llevarlas a una audiencia internacional, de nuevo de una manera simplemente imposible hace unos años. Usted en Torreón puede ver estas obras de arte en una alta definición algo que no había sido posible en la historia humana. Todos somos muy afortunados. Sé que ustedes tiene problemas sociales reales en Torreón y, aunque no soy ingenuo, sería bueno pensar que películas como éstas pueden tener un pequeño impacto en la gente, en la sociedad, y hacernos apreciar las extraordinarias habilidades creativas que como seres humanos tenemos, que son más grandes que los poderes destructivos que llevan a la miseria a tantos.

→ ¿El género documental debe ser más valorado?

Absolutamente. Es hora de que tu cine programe mis películas como programa una de Hollywood, y que se mantenga siete días. Proyectos como el de ustedes en Torreón permiten que de boca en boca se construya la audiencia, dan a la gente que no puede llegar a la pantalla la oportunidad de venir a nosotros. Yo hago películas de cine, pero es económicamente insostenible si sólo tenemos proyecciones únicas. Existe temor de que la gente no vaya a ver los documentales, pero la gente ya no hace distinciones de ese modo, eligen inteligentemente entre películas buenas y malas.

→ ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

¡Demasiados! Acabamos de terminar súper producciones en Canaletto y Venecia, así como David Hockney. Estoy filmando a Cezanne ahora mismo, y mirando a Degas, Turner, y otros.

Naturalmente, me encantaría hacer algo con México y supongo que sería Frida Kahlo. Pero necesitamos apoyo financiero para eso. Quién sabe...

También estamos trabajando duro para distribuir mis cuatro películas sobre grandes compositores Chopin, Beethoven, Mozart, Haydn. Son probablemente mis mejores películas (cada una tomó tres años), y si usted logra comunicar eso, yo iré pronto de visita.

→ Se le considera el mejor director de este género. ¿La etiqueta impone algún desafío?

Mi colega David Bickerstaff, que dirige la mitad de las películas, es mejor que yo. Me encanta dirigir, pero mi papel principal es como productor ejecutivo y coescritor. El reto es simplemente continuar, mantener a todos en Torreón, así como en ciudades de otros 54 países, satisfechos con lo que hacemos y motivarlos para coger un pincel o visitar una galería local o leer una biografía del artista, o simplemente para mirar alrededor de nuestro bello y hermoso mundo con la disposici→ ón para aumentar el amor y el respeto.

La segunda serie

El proyecto del Ayuntamiento de Torreón, con el patrocinio de Pilgrim's México, se proyectará del 4 de septiembre al 13 de noviembre en el Teatro Nazas con funciones a las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, la entrada será gratuita y sin boleto.

Las películas de este ciclo son Manet: Desde la Real Academia de las Artes; El curioso mundo de Hieronymus Bosch; El jardín del artista: Impresionismo Americano; Munch: Museo Munch y Galería Nacional; Yo, Claude Monet; y Miguel Ángel: Amor y muerte.

Para asistir El ciclo de Exibition on Screen será en funciones de 10:00 y 17:00 horas: El ciclo de Exibition on Screen será en funciones de 10:00 y 17:00 horas: ⇒ Manet: Desde la Real Academia de las Artes; lunes 4 de septiembre. ⇒ Munch: Museo Munch y Galería Nacional; 11 de septiembre. ⇒ El curioso mundo de Hieronymus Bosch; 4 de octubre. ⇒ Yo, Claude Monet; 25 de octubre. ⇒ El jardín del artista: Impresionismo Americano; 7 de noviembre. ⇒ Miguel Ángel: Amor y muerte; 13 de noviembre.

