'A veces lloro sin saber por qué'

CIUDAD DE MÉXICO.- Se abre la puerta del elevador y, sonriendo, aparece Yuridia vestida en colores blanco y negro. La cita es un día antes de la grabación de su disco Primera Fila, un formato que se materializó, explica, a petición del público, pero que ella misma ve con cierta sorpresa porque tiene que decirlo: sus shows suelen ser intensos en emociones, habla del desamor y de las cosas terribles que pasan cuando amas a alguien que no te corresponde como esperabas.

"No sé si mi show sea demasiado dramático como para hacerlo en Primera Fila, pero aquí estamos... a ver qué pasa", dice un tanto tímida; y es que como ella misma confiesa, todavía tiene mucho de Yuri, esa niña sonorense que disfrutaba ir a la playa a solas y que era introvertida. Pero eso desaparece cuando se sube al escenario y deja que voz e interpretación hagan lo suyo.

"Yo me considero la psicóloga de todos los que van a los conciertos... los veo llorar y desahogarse gritando y bailando entre canción y canción; cuando hablo de mis experiencias me gritan que también les pasó eso, me encanta tener historias en común con mi público, con mis fans. Me gusta mucho ser la psicóloga de todos", platica.

La selección de canciones para el Primera Fila fue fácil, cuenta la cantante de 30 años. Son sus sencillos, Llévame, Señora, Te equivocaste, Como yo nadie te ha amado, Ya te olvidé, La duda y por supuesto, Ángel. Sus invitados especiales son Malú, Audri Nix y Pepe Aguilar.

Al preguntarle cómo ve hoy aquella incursión suya en el reality show La Academia (de donde surgió) y si lo volvería a hacer, responde:

"Me hubiera preparado más mentalmente para saber a qué iba. Fue un momento difícil en mi vida, pero conocí mucha gente linda, personas que son mis amigos, mis compadres, gente que admiro mucho y que me han ayudado a salir adelante y sobre todo, que vivieron lo mismo que yo", confiesa. Es por ello que, dice, aplaude el reencuentro de la primera generación de La academia.

Tras ser juzgada en una competencia así, Yuridia comparte que no sabe si se animaría a estar del otro lado cuando se le pregunta si se animaría a ser coach de competencias como La voz.

"Para 'La voz' creo que no me han invitado, me invitaron a estar en la final cantando. Ése es un rumor (de que será coach) que sale cada que va a empezar una nueva generación del programa, pero no he recibido propuestas y sería muy difícil que yo me sentara a juzgar a la gente".

Actualmente, la carrera de Yuridia suma seis discos, entre ellos La voz de un Ángel, Habla el Corazón, Entre mariposas y Nada es color de rosa.

Por estos 12 años de carrera es que Yuridia conoce las dificultades de esta profesión que te mantiene todo el tiempo en el ojo del público.

"Es una batalla tanto interna como externa porque hay mucha gente que opina sobre las decisiones que estás tomando en tu carrera sin saber exactamente lo que sucede; ayer me preguntaban por qué Televisa no me puso duetos con tal persona... esa es la batalla externa, tratar de no contestar porque para empezar Televisa no tiene nada que ver; internamente la batalla es: qué tanto quiero exponer de mí, no sacar la fiera que tengo dentro cuando hablan mal de mí y tratar de comportarme, ser un modelo a seguir para las chicas... es difícil".

A veces, confiesa, después de sus conciertos llega a casa y llora sin saber exactamente por qué, tal vez por una mezcla de energías que se dan arriba y abajo del escenario.

"La gente a veces te da mucho amor o mucho odio, porque les caes mal o te abrazan y te quieren para ellos, es mucho, es algo que no puedes controlar".

Cuando se toca el tema de volver a Sonora, el lugar donde nació, Yuridia vuelve a sonreír porque dice, es visitar la casa de sus abuelitos, la playa en la que creció, es volver a ser la Yuri que no era famosa.

Al preguntarle qué le diría la Yuri pequeña a la de hoy si se encontraran en la playa, contesta:

"Yo creo que se sentiría muy intimidada porque para mí platicar con la gente era difícil, era tímida y cantaba para mí nada más".

El disco Primera fila se grabó anoche sábado.

El universal

Celebración. Malú, Audri Nix y Pepe Aguilar fueron los invitados para su disco en vivo.

