México cae en la final internacional de Ligas Pequeñas

TORREÓN, COAH.-

Fue blanqueado esta tarde por la Liga Tokio – Kitasuna de Tokio, Japón, con pizarra de 5 carreras a 0

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El representativo mexicano, la Liga Treviño Kelly de Reynosa, Tamaulipas, fue blanqueado esta tarde por la Liga Tokio – Kitasuna de Tokio, Japón, con pizarra de 5 carreras a 0, en la gran final Internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, duelo disputado en el histórico estadio Howard J. Lamade, en Williamsport, Pensilvania.

Demasiado nervioso inició su actuación el pitcher mexicano Jorge García, quien puso a su primer enemigo del juego, Keitaro Miyahara en la cuenta llena, para terminar viendo la pelota viajar por encima de la barda del jardín izquierdo, jonrón con el que los japoneses iniciaban las hostilidades con el pie derecho.

El ataque nipón continuaría durante la misma primera entrada, al poncharse Ryota Ono, pero llegar a salvo a primera tras escaparse la pelota del cátcher Jorge Lambarria, enseguida llegó Natsuki Yajima para rodar a los dominios del lanzador, García fildeó bien, pero su tiro hacia la segunda base fue deficiente y permitió a los japoneses colocarse en la inicial y la intermedia.

Seiya Arai recibió base por bolas para llenar la casa y aunque Ryusei Fujiwara se ponchó para el primer out, Yuya Nakajima respondió con imparable al jardín izquierdo, llevando a Ono y a Yajima hacia el plato. Arai anotaría la cuarta carrera de los asiáticos tras aprovechar un wild pitch. Fue hasta el cierre del quinto capítulo cuando se volvió a registrar movimiento en el marcador, lamentablemente otra vez fue a favor del equipo nipón, que ante lanzamientos de Érik Vázquez, atacaron con imparable de Arai y enseguida Fujiwara lo entregó con rola por segunda para el primer out. Entró a lanzar Carlos García y admitió doblete de Nakajima que puso corredores en segunda y tercera, aunque el emergente Kazuki Watanabe se ponchó, siguió Goto con sencillo al central que hizo anotar a Fujiwara, pero Nakajima fue puesto out en home tras gran tiro del jardinero central Isaac Miranda.

Los bateadores mexicanos no tuvieron respuesta en la novena entrada y Keitaro Miyahara ponchó a Carlos García para el último out que le dio a la liga de Tokio su cuarta corona internacional en este torneo. El pitcher de la victoria fue Riku Goto al lanzar 5 entradas y 2 tercios, recibió apenas 4 hits, sin carreras, dio una base por bolas pero en cambio recetó 14 ponches a los mexicanos.





Fue blanqueado esta tarde por la Liga Tokio – Kitasuna de Tokio, Japón, con pizarra de 5 carreras a 0. (ESPECIAL)

Etiquetas: ligas pequeñaswilliamsport

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...