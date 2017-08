Requieren 500 mdp para pagar a docentes

PARA CUBRIR PAGOS EN LA REGIÓN LAGUNERA SE NECESITAN 30 MDP

Alrededor de 500 millones de pesos, requiere la Secretaría de Educación del Estado de Durango, pera poder liquidar los adeudos a docentes, que se tienen rezagados desde el pasado 2014.

Se están buscando los recursos para poder realizar los pagos y concluir con esta problemática, que ha ido creciendo cada año.

Se tienen rezagos en el pago de arraigo, que son los maestros de la zona Sierra; también en el caso de la carrera administrativa, la carrera magisterial, en las compensaciones y en las telesecundarias; asi como los más de 200 maestros a los que se les habían suspendido pagos por la evaluación.

También se tiene problema con los tutores, que no recibieron pagos el año anterior y lo cual afecta considerablemente a la dependencia, porque hay nuevos docentes y si no son remunerados no van a trabajar; sin embargo, los maestros en este ciclo nuevo necesitan tutores.

El secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, dijo que son más de 500 millones de pesos los que se requieren para pagar, de los cuales 30 millones se necesitan sólo para la región Lagunera.

Dijo que se están gestionando los recursos en el Fondo Nacional de Educación (Fone), ya que este organismo comenzó en el 2015 y se quedaron algunos programas sin atender y la nómina federal la paga la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ello se necesita trabajar en la gestión, para recuperar por lo menos en partes, el recurso que se necesita para terminar con el rezago.

El secretario dijo que este problema surgió, debido a que la situación no se atendió en su momento; no se realizaron los procedimientos a nivel federal, por lo cual se fue rezagando la recepción de recursos.

En problemas. La Secretaría de Educación debe cubrir un rezago de 500 millones de pesos.

Incertidumbre. Los maestros han sido pacientes y comprendido la situación, pero también requieren de recursos.

