Cuentan que en el cuartel del excandidato panista Guillermo Anaya hay preocupación por las señales negativas para su causa que esta semana se han emitido en la Capirucha del Esmog. En primer lugar, el jueves pasado se concretó la reunión entre el preciso Enrique Peña Nieto y el gober electo Miguel Riquelme, algo que había quedado pendiente desde la vez que el Gran Tlatoani recibió a los gobers electos de Edomex y Nayarit, hecho que propició una serie de suspicacias que alimentaron las esperanzas blanquiazules de anulación de la elección.

Si bien es cierto que la reunión no significa que el asunto legal en los tribunales ya está resuelto (hay que recordar lo que pasó en Colima), al menos manda un mensaje de que Los Pinos ha decidido no dejar a su suerte a don Miguel. En segundo, el mismo día en que Peña y Riquelme estrecharon sus manos, el tremendo Trife dio la razón al PRI en su impugnación contra el dictamen del INE que desechó la queja por las famosas tarjetas para el reparto de recursos entre redes panistas, por lo que ahora el instituto tendrá que hacer una investigación profunda para determinar si hubo o no travesuras que sancionar. Y tercero, el principal defensor político de don Memo, Ricardo Anaya, está siendo severamente golpeado, presumiblemente desde Los Pinos, en donde se dice que le han armado un escándalo por sus propiedades familiares como consecuencia de haber roto el pacto que supuestamente existía para impulsar al actual procurador Raúl Cervantes como fiscal general transexenal. Incluso, como ya lo habían sugerido nuestros subagentes en misivas pasadas, hay quienes ven que el enojo del gobierno de Peña con don Ricardo está relacionado también con la recepción que le dio el primero a Riquelme. Pero entre son peras o manzanas, los emisarios tricolores y blanquiazules han andado muy activos para hacer correr especies a conveniencia. Los primeros, que con el fallo del Trife a don Memo le espera una larga trama de explicaciones e investigaciones que pudieran ponerlo en predicamento. Los segundos, que el lunes habrá “noticias positivas” para el anayismo cortesía de los magistrados. Veamos quién dicen la verdad.

***

Gran expectativa hubo esta semana en ambos lados del río Nazas por las presencias, ausencias, encuentros y desencuentros de quienes gobiernan o van a gobernar las principales ciudades de la Comarca. Y es que el miércoles pasado se llevó a cabo el primer informe de gobierno de la alcaldesa Leticia Herrera en Gómez Palacio, pero más que el discurso -que, como todos los informes, fue un poema de “lo mucho que ha avanzado la ciudad en este gobierno”-, lo que llamó la atención fue la ausencia del gober electo de Coahuila y exhomólogo de doña Lety, Miguel Riquelme, de quien se dice que ni siquiera fue requerido, cosa que de confirmarse profundizaría la idea de que el herrerismo lagunero y el moreirismo en su versión riquelmista no son compatibles a pesar de jugar bajo los colores del mismo equipo. Quien tampoco asistió fue el alcalde torreonense Jorge Luis Morán, aunque este sí fue requerido, pero en su lugar envío al regidor Mario Valdés. Por cierto, resaltó el hecho de que mientras éste fue acomodado en la filas de atrás del recinto, quienes estuvieron en primera fila fueron el gober expriista neopanista José Rosas Aispuro y el alcalde electo de Torreón, el panista Jorge Zermeño. Del primero se entiende, puesto que es el jefazo de la provincia. Del segundo, crece la sospecha sobre la cercana relación que doña Lety tiene con don Jorge y los alcances políticos de la misma. A propósito de esto, las malas lenguas dicen que el próximo jefazo de la Policía Municipal, que es el secreto mejor guardado del mundo y del cual sólo se sabe que será un civil, pudiera haber sido sugerido por la familia Herrera. Ay, las malas lenguas. Lo otro que generó alta expectativa fue el primer encuentro entre Morán y Zermeño para dar inicio al cambio de estafeta. Además de que el alcalde electo suavizó su discurso respecto a la actual administración, llamó poderosamente la atención el fuerte despliegue de seguridad que se montó para la reunión en la cumbre del edificio más caro de la ciudad. Cosa que, dicen, se ha replicado en los trayectos que realiza el alcalde saliente, de quien se comenta que gusta trasladarse bien protegido con convoyes que de pronto asemejan a los de los altos dignatarios que acuden a las cumbres internacionales. No vaya a ser.

***

En el Chiapas del Norte la grilla sigue fuerte. A unas cuantas horas de la asamblea de consejeros políticos para ratificar la fórmula “de unidad” (así la llaman) de Luis Enrique Benítez Ojeda como presidente del PRI en Durango mañana domingo, Lourdes Quiñones presentó su renuncia como aspirante a ocupar la secretaría general, un hecho que volvió a alborotar las aguas en el tricolor justo cuando se había alcanzado un acuerdo entre los diferentes grupos internos, al menos en el discurso. La renuncia, presentada ante la Comisión Estatal de Procesos Internos que encabeza Rosauro Meza, es objeto de un análisis y revisión de procedencia por parte del CEN, que será el que determine las acciones a seguir en este caso que, para los priistas, es la catástrofe porque vuelven a estar como al principio, es decir, sin un virtual pastor estatal en Durango. Incluso, dicen, el hecho pone en duda la celebración de la asamblea, pese a que el mismo Benítez juró y perjuró que la salida de Quiñones de su planilla no sería impedimento para llevarla a cabo. En el documento de renuncia, doña Lourdes argumentó que “las condiciones para tener una verdadera unificación del mismo (partido) se han visto afectadas por una serie de posicionamientos asumidos públicamente por quien encabeza la fórmula única de candidatos”. O sea que, en términos llanos, el acuerdo de unidad fue lo más parecido a una simulación y que detrás de este hecho está la acción de grupos tricolores que no quedaron conformes con que se repitiera la historia y se impusiera al nuevo dirigente del tricolor. Uno de estos grupos es -adivinó usted aguzado lector- el de la alcaldesa gomezpalatina Leticia Herrera, cuyo rompimiento con el exgober Ismael Hernández Deras -quien sigue teniendo el control sobre el partido con la designación de su aspirante, Benítez Ojeda- parece no tener fin. El PRI se está “aPANicando”, dirían por ahí. Son los signos de los tiempos.

***

En la apacible Ciudad Jardín está ocurriendo un fenómeno por de más extraño y en el que convergen la fauna nociva y las aspiraciones políticas. No, no estamos metaforizando. Cuando hablamos de fauna nociva nos referimos exactamente a blátidos y roedores que en los últimos días han invadido las calles y plazas del centro de Lerdo. ¿Y qué tienen que ver las ratas de cuatro patas y cucarachas con las aspiraciones de la clase política local?, se preguntará usted con justa razón. Bueno, esa es la historia que contaremos a continuación. Resulta que, según nuestros subagentes disfrazados de frondosos árboles, la administración de María Luis González Achem ha sido pródiga con el reparto de permisos para la instalación de puestos fijos y semifijos del comercio informal en espacios públicos. Y que la razón detrás de esta generosidad es que la alcaldesa está comenzando a construir su clientela para buscar en 2018 una candidatura para una curul en el Congreso. El problema es que la proliferación de puestos ha traído como consecuencia la multiplicación de la fauna nociva arriba referida, asunto que está en vías de convertirse en un problema de salud pública en la ciudad más bonita de la zona metropolitana de La Laguna. Pero dicen que la cosa pudiera empeorar. Cuentan que parte de la insistencia de doña María Luisa por darle para adelante al proyecto de hacer de la avenida Sarabia un paseo peatonal tiene que ver con la promesa que le ha hecho al creciente y pujante sector de los ambulantes para que, una vez terminada la obra, puedan instalarse sobre la vía. Es decir, el ayuntamiento, como los panes de Cristo, multiplicaría los permisos para puestos fijos y semifijos, lo cual, a su vez, multiplicaría los blátidos y roedores. Y todo por una diputación.

***

La frustrada avenida del río Nazas sigue levantando polvo en los corrillos regionales. Cuentan que el jueves, durante la presentación del libro La presa Lázaro Cárdenas, El Palmito y su trascendencia en la Comarca Lagunera, surgieron algunas voces fuertes que cuestionaron la decisión de mandar todo el gasto extraído de la presa Francisco Zarco a la red de canales de riego cuando bien pudo haberse liberado en una avenida muy controlada al cauce natural del río con el fin de mejorar la recarga del acuífero, como se ha hecho desde la avenida de 1992. Y con mayor razón ahora que, según versiones de productores agropecuarios, está ocurriendo lo que se predijo que iba a ocurrir: que hay quienes, amparados en las palancas en los módulos de riego, están haciendo su negocio con el agua antes de repartirla a los beneficiarios. Todo esto demuestra una vez más que en los asuntos hídricos y del Padre Nazas lo económico parece siempre anteponerse a lo ecológico. Otro botón de muestra es el caso de las cribadoras que siguen deformando el cauce extrayendo materiales para la construcción a la altura de Calabazas y la Concha, sin que nadie diga o haga algo. Pobre región.

