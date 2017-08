Van contra Salud... pero ahora ante CNDH

El siglo de torreón

Las quejas contra el Hospital General de Torreón por falta de material y medicamento rara vez prosperan en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, pues la mayoría no deriva en recomendación, por lo que ahora se prepara una queja ante la CNDH, pero contra la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, responsables del funcionamiento de la institución.

Javier Quintero, presidente de Donadores Laguna, dijo que ha interpuesto quejas de manera directa, o bien, ha acompañado en el proceso a personas, en más de ocho ocasiones durante los últimos dos años, sin embargo, nada ha sucedido.

"El año pasado tuvimos 8 quejas ante Derechos Humanos, de los bebés que fallecieron en el Hospital y de las cuales ninguna procedió porque el estado es juez y parte, ninguna tuvo relevancia, según ellos todo fue multifactorial".

Por este motivo busca el apoyo de diputados y senadores, así como de legisladores del Congreso de Coahuila, para que sean ellos quienes actúen, a fin de saber qué pasa con el dinero del material y medicamento destinado al Hospital y por qué las fallas de la obra que costó más de 400 millones de pesos.

"Necesitamos que se haga una fiscalización, una intervención y que chequen los materiales con los que fue hecho ese hospital y que den una recomendación, se va a buscar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y voy a buscar quien me pueda escuchar, quien pueda alzar la voz junto conmigo para que esto deje de pasar a la gente que más lo necesita".

Lo anterior obedece a la caída del plafón del Hospital denunciado por El Siglo de Torreón y a la escasez de material y medicamento que actualmente padecen usuarios y trabajadores del Hospital, del cual Donadores Laguna recibió varias quejas. "La misma gente del Hospital se quejó de que estaban recibiendo a los recién nacidos sin guantes, no había oxitocina que es indispensable para los partos, no hay sábanas, desgraciadamente caímos en una situación en todos los hospitales de Coahuila, donde simularon durante las elecciones, el surtimiento, pero pasado ese proceso la situación llegó a su límite, ya no hay ni lo mínimo indispensable". Javier Quintero ha denunciado reiteradamente la falta de insumos y medicamentos en la institución, durante los últimos cuatro años.

El siglo de torreón / Edith González

Exigencia. Buscarán la intervención de la CNDH por la violación del derecho humano a la salud, en el Hospital General.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...