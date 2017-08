Falla contundencia en Santos... otra vez

Aarón Arguij Gamiochipi

Torreón, coah.- José Manuel de la Torre lamentó una vez más la falta de contundencia de su equipo, atribuyendo a esa mala puntería el tener que conformarse con el empate durante el partido de anoche en el que Santos Laguna recibió a las Chivas del Guadalajara.

El estratega albiverde compareció ante los medios de comunicación al término del juego, afirmando que ya había tenido oportunidad de revisar en video algunas de las jugadas que marcaron el rumbo del encuentro: "dadas las circunstancias del partido, alcanzamos a sacar el empate, pero si analizamos bien, rápidamente pude revisar imágenes y nos vamos con esa pequeña molestia de no poder concretar las bastantes jugadas de gol que creó el equipo, pero así es el futbol, debemos seguir luchando, insistiendo y llenarnos de confianza para poder hacer lo que no estamos logrando", afirmó.

A pesar de no conseguir el resultado que se habían propuesto, para "Chepo" de la Torre el partido de anoche genera bienestar al valorar la intensidad con la que sus jugadores actuaron en la cancha: "el resultado me deja tranquilo en cuanto al esfuerzo y todo lo que se hizo durante el partido, es algo que habíamos visto, nos sigue faltando la contundencia que seguimos buscando, por supuesto que el resultado no nos deja contentos porque siempre buscamos ganar, ahora tenemos el partido ante León el sábado y queda darle la vuelta a esta situación y ganar fuera de casa", dijo.

Con su experiencia de años como entrenador, a "Chepo" de la Torre no le causa extrañeza que los aficionados muestren su desesperación con abucheos e incluso pidan su destitución como técnico albiverde, por el contrario, el estratega dice comprenderlos: "la afición es así, ellos quieren verse reflejados en un equipo triunfador, muchas veces no se analizan muchas cosas, ellos lo que quieren es ver a su equipo ganar y los entiendo y no tengo ningún problema, al contrario, eso es algo que nosotros debemos buscar darles y no hay de otra más que seguir trabajando, seguir esforzándonos, ser muy críticos y enfatizar en lo que no estamos haciendo", consideró.

Para "Chepo" no pasa por desesperación o falta de capacidad la escasa contundencia de su equipo, afirmó que simplemente es: "falta de tino, falta de estar en el momento adecuado y conectarla bien, aunque también los rivales cuentan y tienen derecho a hacer las cosas bien, es un poquito de todo, creo que es más determinación y más fe, se han intentado, se han creado, malo si no las produces, ahí sí estuviera preocupado", sentenció.

Por las Chivas Rayadas del Guadalajara el encargado de brindar sus opiniones del partido de anoche fue Gabriel Amato, auxiliar técnico de Matías Almeyda, quien lamentó que su equipo dejara ir la ventaja, aunque le concedió su mérito a Santos Laguna.

El estar en ventaja durante gran parte del partido y no poder llevarse la victoria, fue motivo de lamentación para Amato, quien consideró que a su equipo le faltó manejo del encuentro: "cuando vas ganando y falta tan poco para el final, queda un sabor de boca amargo con el empate, pero creo que Santos hizo un buen partido, fue merecedor del empate y nosotros debemos seguir trabajando, ya va a venir el triunfo, esta noche creo que Santos hizo lo necesario para merecer el empate", confesó.

Salir del fondo de la tabla general y recuperar la forma que los llevó a ser campeones de Copa y Liga MX hace apenas unos meses, es la misión de Amato y de todo el cuerpo técnico encabezado por "El Pelado" Almeyda, aunque se lo toman con calma: "no hay presión, siempre decimos que presión es para quien debe trabajar día a día para llevar comida a sus hijos, no para quien juega un partido de futbol. Este equipo fue campeón hace dos meses, entonces la presión es para otros, obviamente estamos en Chivas y esta camiseta hay que defenderla a muerte en todos los partidos, pero hay una forma de jugar y eso es lo que tenemos que buscar, volver a jugar como jugó Chivas", finalizó.

