Surge el primer reguetonero mexicano

Artistas mexicanos como Gloria Trevi, Maite Perroni y Jesse & Joy han probado suerte en el reguetón, sin embargo, hay un cantante nacional que se dedica al 100 por ciento al género.

Se trata de Said el Caballero, el primer reguetonero oriundo de Tierra Azteca que se ha lanzado de manera oficial. Hace unas semanas, él dio a conocer el sencillo Enamórate de mí cuyo video lyric está por llegar a los tres millones de visualizaciones.

El intérprete habló con El Siglo de Torreón de dicha melodía y de sus proyectos. Además, aclaró que aunque sí desea casarse con su novia, la actriz Livia Brito, todavía no tienen una fecha establecida.

"Enamórate de mí va muy bien, se ha colado en las listas de Monitor latino. Es un tema urbano al que le metí ciertos toques de mariachi, el video oficial pronto lo vamos a realizar", comentó vía telefónica.

El artista informó que tal y como lo han hecho en fechas recientes varios exponentes de la música, ha decidido lanzar rola por rola en lugar de un material discográfico completo.

"Elaborar un disco se ha vuelto un poco obsoleto. Las nuevas generaciones esperan los singles, yo prefiero sacar bastantes 'tracks' y ya en un futuro formar un álbum", comentó desde su hogar.

Said expresó que luego de estudiar música y artes en la Ciudad de México se trasladó a Puerto Rico en donde radicó por espacio de dos años.

"En ese país conocí en sus calles el género urbano y de inmediato me sentí identificado, la verdad es que no me hallaba cantando pop u otro sonido.

"Hoy en día muchos poperos quieren cantar urbano pero no es tan fácil eso es algo que se trae en la sangre, que se aprende en las calles", refirió.

El Caballero admitió que el reguetón se ha prestado para fomentar letras sexistas y misóginas, sin embargo, él no le ha apostado a esa corriente.

"La verdad es que efectivamente muchas canciones urbanas fomentan el machismo contra la mujer, y eso no me gusta, creo que se puede hacer reguetón con otro tipo de temáticas; respeto mucho a las mujeres" declaró.

Por último, Said el Caballero sostuvo que a la par de la música se encuentra alistando un cortometraje ya que también cuenta con guiones de cine.

No hay boda… por ahora

Said el Caballero es el novio de la actriz Livia Brito. Hace unos días la prensa nacional informó que pronto se casarían, sin embargo, Said aclaró tal rumor.

"Eso es mentira, digo sí nos vamos a casar pero no sabemos cuando… igual en dos, tres o cuatro años.

"La verdad es más entretenida que inventar historia, pero en fin, a veces eso pasa en la prensa mexicana", comentó.

