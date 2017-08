Sufren en CAM por el robo de aparatos

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Ayer por la mañana, Emiliano, de 6 años, le dijo a su madre que echara su bocina a la mochila para llevarla a la escuela y así hacer la rutina (baile con ejercicio) que no pudieron realizar un día antes por el robo de material y aparatos que sufrieron.

Emiliano es autista y le encanta comenzar su día con música. Eso lo tranquiliza. En el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 29, los niños con autismo inician clases con una rutina musical, pero esta semana no lo pudieron hacer por el robo de aparatos y equipo lo que dificulta la labor de enseñanza a los docentes.

La bocina del niño es pequeña y su madre le explicó que no alcanzarían escuchar todos los niños y que seguramente volverían a hacer el ejercicio una vez que repongan los artículos robados.

La institución es pública y lamentablemente la Secretaría de Educación no repone los aparatos y artículos hurtados, o al menos no lo ha hecho en los seis robos que ha presentado en los últimos 11 años.

"No es la primer ocasión que sufrimos de robos, yo voy y pongo la denuncia y si aparece el culpable, él deberá pagar los daños, pero en mi experiencia el culpable nunca ha aparecido, ya son seis veces en los 11 años que tengo trabajando aquí como docente y directora, y pues no hemos recuperado nada porque no dan con los ladrones", dijo Adriana Castillo, directora el CAM.

Comenta que los ladrones utilizan cincel, martillos, desarmadores, llaves, entre otras cosas, que ahí les dejaron, para violar las cerraduras de las puertas y que en esta ocasión seguramente utilizaron también un vehículo para sacar las cosas, pues fueron más de seis computadoras, bocinas y hasta productos higiénicos y alimenticios que utilizan para los desayunos escolares, lo que se llevaron sin que nadie se diera cuenta.

Algunas cosas como las bocinas y unas grabadoras son utilizadas como parte de su labor pedagógica y el desayuno escolar a veces es el único alimento del niño o niña en todo el día, pues son de muy escasos recursos.

"La grabadora como un medio de comunicación o de lenguaje para la expresión corporal de los niños, se llevan las cosas y no saben para qué nos sirven".

Las maestras ya preparan actividades para comenzar a reunir los fondos que les ayuden a reforzar las instalaciones y posteriormente a recuperar lo perdido.

Además reportaron a la Concesionaria de Alumbrado Público la reparación de las luminarias en las calles adyacentes, pues la oscuridad favoreció el robo.

Robos. Con lo que les dejaron, docentes del CAM 29 tratan de enseñar a los niños y niñas con discapacidad.

