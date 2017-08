'Regresa' desabasto en H. General

EDITH GONZáLEZ

El siglo de torreón

Sólo el mes previo a las elecciones, el Hospital General contó con un porcentaje aceptable de material y medicamento. Actualmente no tiene ni guantes. A finales de mayo se informó que el Hospital sería surtido por Farmacias del Rosario, a la que el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, le otorgó una licitación directa por 32 millones de pesos para que se hiciera cargo del surtimiento de diversas claves de material y medicamento a los hospitales del Estado, desde esa fecha y hasta el mes de diciembre.

En aquel entonces, se cuestionó al director del Hospital Jaime Ortega, si esta medida era "electorera", pues en casi 5 años la Secretaría de Salud no había hallado una solución al problema de desabasto y de pronto hace la licitación y surte los hospitales. El director negó que así fuera y dijo que la intención era terminar con surtimiento el último semestre de la administración de Rubén Moreira.

Esta semana médicos de la institución se quejaron de atender partos sin guantes, de no contar con vitamina K, Oxitocina, jeringas de 10, botas desechables, bultos de partos, ampicilina, ketoroloaco, jalea, normogoteros, glucosas, entre otras cosas.

El director aceptó los faltantes, sin embargo ,dijo que se encontraban contabilizando el material y medicamento que tienen en almacén y en la farmacia para verificar que efectivamente no se cuente con ellos. "Sí hay faltantes, es mentira decir que no hay, no como anteriormente, pero sigue. Ahorita estamos haciendo una relación, checando cuánto hay en almacén y farmacia, porque a veces pasa que hay poco y lo dejan en farmacia no lo sacan a otro departamento".

Ortega señaló que ya se está "presionando" a Farmacias del Rosario, pues es la que debe responder por el surtimiento. Se le cuestionó por qué no suspenden el convenio por incumplimiento a lo que respondió: " Yo digo que debemos documentarlo como hospital, después de esto hacer el oficio correspondiente a oficinas de Atención Médica, me imagino que no soy el único, debe haber más hospitales que deben hacer lo mismo y una vez que tengan todo armado, la Secretaría tienen la facultad de revisar el convenio y poder llegar a una conclusión".

Farmacias del Rosario ya había entrado al Hospital del Magisterio a surtir, también como solución ofrecida por el mismo Gobierno estatal, por la falta de insumos y medicamentos y tampoco cumplió.

El siglo de torreón / Edith González

Escasez Falta medicina y material. Falta medicina y material. ⇒ Farmacias del Rosario es la encargada de surtir parte de las claves de material y medicamento a los hospitales generales. ⇒ La misma farmacéutica surtió un tiempo a hospitales del Magisterio, pero su servicio fue deficiente.

A medias. Sólo una parte de los estantes cuentan con medicamento en la farmacia del Hospital General.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...