Adjudican a Maduro corruptela mexicana

La exfiscal general venezolana convertida en la bestia negra del Gobierno venezolano volvió a atacar ayer a sus dirigentes, y en especial al presidente del país, Nicolás Maduro.

Luisa Ortega Díaz, quien abandonó su país tras ser acusada de traición, aseguró que el mandatario es el presunto dueño de una empresa mexicana contratada por el Estado para la distribución de las bolsas de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

"Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, las CLAP (...) la empresa tiene el nombre de Group Grand Limited, empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro", afirmó la exfiscal ante periodistas tras su participación en la reunión de Ministerios Públicos del Mercosur en Brasil.

Asimismo, Ortega mencionó los nombres de tres personas en México relacionadas con el posible caso de corrupción.

"Los propietarios (de la empresa) son Rodolfo Reyes, Álvaro Uguedo Vargas y Alex Saab, esas pruebas también las tenemos con nosotros", añadió.

Además de este caso, Ortega llevó consigo una serie de documentos que, según aseguró, involucran directamente al número dos del régimen, Diosdado Cabello, y al Alcalde del área central de Caracas, Jorge Rodríguez, en el cobro de sobornos.

Cabello, el expresidente de la Asamblea Nacional, habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht 100 milllones de dólares. El dinero, según Ortega, fue pagado a través de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis.

Los propietarios de esa firma son, siempre según la versión de la fiscal, dos primos de Cabello: Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello.

"Voy a entregar las pruebas para que las autoridades de distintos países las investiguen", expresó Ortega en sus primeras declaraciones tras su salida de Venezuela acompañada por su marido, huyendo de la persecución de los herederos del chavismo, del que ella misma participó durante muchos años.

"En Venezuela no hay justicia. En Venezuela es imposible que se investigue ningún caso de corrupción o narcotráfico. Es la comunidad internacional la que tiene que investigar esos asuntos", afirmó ante los periodistas que cubrían en Brasilia la reunión de los fiscales.

De acuerdo con Ortega, sus investigaciones a esas altas autoridades venezolanas son uno de los motivos que la llevaron a ser destituida de su cargo y a huir a Colombia.

En un discurso ante sus colegas, la exfiscal les pidió que no envíen informaciones oficiales sobre investigaciones al Ministerio Público de Venezuela, porque en caso de hacerlo los documentos corren el riesgo de ser destruidos.

CABELLO RECHAZA ACUSACIóN El dirigente chavista Diosdado Cabello desestimó las declaraciones que la exfiscal general Ortega Díaz en las que le acusó de haber recibido 100 millones de dólares de Odebrecht, y retó a los que "están en el mundo" a que lo investiguen. "La señora llega y dice que no sé quién me depósito a mí en una cuenta 100 millones de dólares. Te los regalo, mamá, que además no cuadran esas cuentas, ¿no? Porque según yo escuché el presidente de Odebrecht dijo (...) que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares", dijo.

