Culpa Graco a Peña de socavón

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, metió al presidente Enrique Peña Nieto al reparto de culpas por el socavón en el que murieron dos personas el pasado 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Al acudir a un llamado del Legislativo, el mandatario estatal aseguró que previo a la inauguración de la obra, le advirtió al jefe del Ejecutivo federal de fallas estructurales en la obra.

"Bajo protesta de decir verdad, le planteé al secretario (de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza) también que era muy apresurado esa inauguración y su respuesta fue: 'ya me comprometí a que en Semana Santa se habría esto'", narró Ramírez ante senadores y diputados federales. "Yo me resistía todavía, se me llama de Estado Mayor Presidencial, y me dicen que el presidente me espera, porque yo argumenté tener una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y que el presidente me espera en Los Pinos, para ir (a la inauguración).

"Llegamos una hora y media tarde, porque me esperaron. Y en la conversación se lo dije. Se lo dije al presidente y lo conversamos, pero él aseguró que esto en 48 horas estaría resuelto". Ante esta revelación, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Miguel Barbosa, resaltó que se estaba implicando en la comisión de un delito al presidente de la República y al titular SCT.

Por ello, exigió al mandatario morelense denunciar penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Peña Nieto, quien, dijo, fue advertido sobre los riesgos que representaba la inauguración de una obra que registraba problemas.

Aunque el gobernador no mostró intenciones de ir a la PGR, pidió que Gerardo Ruiz Esparza fuera destituido de su cargo.

Niega SCT advertencia

El secretario Gerardo Ruiz Esparza, rechazó que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, le haya advertido sobre riesgos en el Paso Exprés de Cuernavaca antes de su inauguración.

"En ningún momento el gobernador Graco Ramírez me hizo referencia alguna de aspectos faltantes del Paso Exprés de Cuernavaca y tampoco de que hubiese riesgo alguno de que pudiera ponerse en operación la vialidad y menos que pudiera formarse un socavón", señaló Ruiz Esparza en un comunicado.

Atiza. Graco Ramírez aseguró que la SCT ni siquiera se preocupó por atender los servicios funerarios de las víctimas por el socavón.

