Fernando del Solar cuenta cuando fue declarado muerto clínicamente

El conductor Fernando Del Solar se abrió ante las cámaras para contar la triste historia de cuando los doctores le dijeron que "ya no había nada qué hacer con su enfermedad".

El argentino que tuvo cáncer, estuvo en el programa Netas Divinas transmitido por Unicable, donde habló de lo sucedido. Contó que tuvo tres recaídas, donde en una de ellas estuvo muerto clínicamente.

"Usted tuvo un paro respiratorio", contó que le dijo el enfermero. "Me mostró la ficha de lo que me había pasado. Me dice usted se incorporó en la plancha y dijo ¡Quiero vivir! y se volvió a morir y empezó a revivir”.

También contó su tercera recaída, donde afirmó haber pensado en no vivir más. Contó que fue inducido en un coma para tratarlo. Los doctores habían informado a la madre del conductor que era mejor desconectarlo, pues no había nada que hacer, opción que ella rechazó.

“Mi mamá dijo: No lo desconecten, aquí va a suceder un milagro y al décimo día despierto y nadie lo podría creer y como estaba estable empezaron a dejar de suministrarme los medicamentos, y después de esos días días mi tumor se había reducido en un 70%”.

Las conductoras del programa se mostraron muy sensibles a las declaraciones del también actor.

