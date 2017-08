No olvidan a los 'Thundercats'

TORREÓN, COAH.-

Laguneros seleccionan a su personaje favorito a través de un sondeo; Warner Bros frenó de nueva cuenta la película 'live action' de la serie animada

A más de 30 años, los "Felinos cósmicos" siguen dejando huella entre sus seguidores.

Los "Thundercats" llegaron a la pantalla chica de Estados Unidos en el año de 1985 y posteriormente incursionaron en los televisores latinoamericanos logrando un éxito sin precedentes.

Bastaron cuatro temporadas para que "León-o", "Chitara", "Tigro", "Panthro", "Mumm-ra" y los demás personajes conquistaran a los entonces niños que hoy en día, siendo adultos esperan con ansias una película que Warner Bros ha tenido entre sus pendientes durante bastante tiempo.

En 2016, circuló en redes sociales el rumor de que ahora sí la película "live action" basada en la serie animada sería en realidad, sin embargo, el portal www.collider.com informó que los directivos de la también casa cinematográfica de la Justice League han pospuesto el proyecto hasta nuevo aviso.

"No sabemos por qué Warner no se ha decidido a hacer el largometraje de los Thundercats, la nostalgia vende y seguramente sería una cinta con alto potencial en taquilla. Los felinos marcaron una época en los ochenta e inicios de los noventa", dijo a El Siglo de Torreón, Juan Eduardo López coleccionista lagunero de figuras de los Thundercats y de otros personajes.

Hace unos días, la edición digital de este diario publicó un sondeo sobre los "Felinos Cósmicos". Un total de 371 personas respondieron a la pregunta ¿Cuál es tu "Thundercat" favorito?, "León-o" ganó la encuesta seguido de "Chitara" y "Panthro".

'León-o'

Inspirado en el león. Es el heredero del título de "Señor de los Thundercats". Porta con orgullo la "Espada del Augurio" que le permite ver más allá de lo evidente. Víctor Trujillo prestó su voz al personaje.

'CHITARA'

Inspirada en el guepardo o chita. Su velocidad no conoce límites tan es así que podría competir con el mismísimo "Flash", además "Chitara" cuenta con un sexto sentido que le permite detectar peligros.

'PANTHRO'

Inspirado en la pantera. Es el jefe mecánico, ingeniero y piloto de los "Thundercats". Es hábil a la hora de combatir cuerpo a cuerpo. Se vale de un par de nunchaku (Arma tradicional asiática) que cuentan con compuestos químicos.

'SNARF'

Se llama "Osberto", sin embargo odia ese nombre. A él le gusta que le digan "Snarf". Le es fiel a "León-o" a quien ha cuidado desde niño. Este personaje ha sido vital en diversos capítulos de los "Felinos Cósmicos".

'TIGRO'

Inspirado en el tigre. Cuenta con un poder mental que le permite proyectar ilusiones psíquicas en las mentes de otros. Es el arquitecto y el científico del equipo. De igual manera pelea con un bololátigo (Látigo con tres esferas).

Le divertía doblar al español a 'Chitara'

La actriz de doblaje Magdalena Leonel, quien hacía la voz de "Chitara" de los "Thundercats" comentó vía telefónica a esta casa editora que doblar a la heroína fue muy divertido y gratificante.

"Nunca he sido una actriz de doblaje especializada en caricaturas, pero fue muy bonito para mí hacer hablar en español a la felina, además no tenía que fingir mucho la voz, sólo tenía que hacerla medio sexy; recuerdo que me divertía mucho y trabajaba con gente muy linda.

"Para cada capítulo grabábamos todos juntos en el atril, es decir, si en la pantalla había cinco personajes entonces ahí estábamos también los cinco actores como Víctor Trujillo ('León-o'), Guillermo Coria ('Panthro'), Eduardo Fonseca ('Reptilio') y Gabriel Pingarrón ('Tigro'). En la actualidad ya no se graba así, ahora todo es individual", dijo Leonel en breve charla.

¿Cuál es su 'Thundercat' favorito?

Así quedaron los resultados. Votaron 371 personas:

1. "León-o": 35.85 %

2. "Chitara": 20.49 %

3. "Panthro": 15.36 %

4. "Snarf": 7.28 %

5. "Tigro": 5.12 %

6. "Bengali": 4.04 %

7. "Felino" y "Felina": 4.04 %

8. "Pumara": 2.96 %

9. "Snarfer": 2.70 %

10. "Linx-o": 2.16 %







