Ofrecen préstamos exprés y... ¡estafan!

TORREÓN, COAH.-

ALGUNAS EMPRESAS NO ESTÁN REGISTRADAS ANTE EL SIPRES

TORREÓN, COAH







Rodrigo estaba desesperado. Sus hijos regresarían a clases y no había comprado los útiles escolares, su esposa necesitaba medicamento y las deudas parecían no tener fin. Estaba a punto de empeñar su auto, cuando en el parabrisas encontró un volante donde le ofrecían préstamos sin aval y sin importar el estado de su buró de crédito, en Crédito Popular Mexicano.

Creyó que era la respuesta a sus problemas y de inmediato reunió la papelería, que llevó a una pequeña oficina de la avenida Morelos, entre Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente, en el Centro de Torreón. Los asesores le dijeron que evaluarían su solicitud y que se le prestaría un monto de 80 mil pesos, pero era necesario que depositara 4 mil pesos en esta oficina. Pidió prestado a sus hermanos y reunió la cantidad, que pensaba devolver en cuanto le entregaran lo solicitado, en la otra oficina de avenida Juárez, pero pronto los asesores dejaron de recibirle y ya ni siquiera le respondían sus llamadas.

Incluso las oficinas hoy están vacías y los locales puestos en renta.

Los préstamos exprés y sin requisitos se refieren a empresas que operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de hasta 5 millones de pesos, pero piden al usuario deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado, o bien, para sufragar los gastos de "administración y gestoría", sin llegar a su entrega final.

El usuario firma un contrato y acepta estos términos, en las letras pequeñas, además de que las empresas no están registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), por lo que no están constituidas como instituciones financieras y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

En caso de requerir financiamiento, la Condusef sugiere acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como lo son Bancos, Sofomer y ENR, Socap e incluso la Banca de Desarrollo, con la seguridad de que si tiene algún problema o inconformidad, puede presentar su queja ante Condusef.

También se recomienda siempre comparar todas las opciones de crédito posibles.

Precaución Antes de pedir un crédito: Antes de pedir un crédito: ⇒ No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas, no son financieras y no están reguladas. ⇒ Cerciórese de la identidad de la institución en Sipres. ⇒ No comparta información personal si no está seguro de la correcta identificación de la entidad. ⇒ Antes de dar la comisión, asegure la viabilidad del crédito.

Sólo gestoría. La oficina de Crédito Popular Mexicano hoy está vacía y el edificio puesto en renta.

