Señalan riqueza de Ricardo Anaya

En los últimos 14 años y de la mano del presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, su familia política, que encabezan sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, logró incrementar un imperio inmobiliario, al pasar de cuatro a 17 empresas e incrementar de seis inmuebles, que tenían un valor de 21.9 millones de pesos, a 33 con un valor aproximado de al menos 308 millones de pesos, un crecimiento de mil 304 % sólo en propiedades.

De acuerdo con una investigación de El Univesal de más de 50 actas notariales asentadas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Querétaro, se comprobó que el propio Anaya; su esposa, Carolina Martínez Franco; sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, y sus cuñados, José Ángel y Natalia, forman parte de este conglomerado.

También participan sus concuños Ivonne Margarita Vera y José Luis Sáinz; los hermanos de su suegro, Jesús, Manuel Alonso, Mercedes, José Manuel y José Luis, y sus primos políticos, Lorena, Diego Martínez Rodríguez y María Rosa Rodríguez, quienes son dueños o accionistas de 17 empresas en diferentes ramos como el de la construcción, e inmobiliario, hoteles, restaurantes y comercios.

Se solicitó una postura al vocero del CEN de Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval, pero hasta anoche no hubo respuesta.

La noche de ayer martes, Anaya, en conferencia de prensa, dijo que recibió amenazas vía telefónica para advertirle que publicarían información, señalando que su familia cometió el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Rodríguez Doval dijo que lamentablemente la solicitud del periódico coincidió "con una serie de amenazas que él [Anaya] recibió".

La riqueza de la familia política de Anaya comenzó a crecer justo cuando fungió como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (PAN), de 2003 a 2009. En ese lapso, su suegro pasó de administrar restaurantes a incursionar en la industria inmobiliaria constituyendo cinco nuevas empresas y adquiriendo 16 nuevas propiedades.

Donino Ángel Martínez Diez, suegro de Anaya, era hasta 2003 un empresario queretano dedicado principalmente a la administración de un modesto hotel y algunas sucursales del restaurante "La parrilla leonesa". Tras la llegada de Anaya como novio, y luego esposo, de su hija Carolina Martínez, su riqueza aumentó de la mano del crecimiento político del actual dirigente del PAN.

De acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Donino Martínez es accionista o tiene participación en 16 empresas; la suegra del panista queretano tiene participación en 10 compañías; José Ángel Martínez Franco tiene recursos en cinco empresas y su cuñada, Natalia Martínez Franco, en sólo dos.

Los hermanos del suegro de Anaya también tienen participación en empresas. Por ejemplo, Jesús Martínez Diez está vinculado a tres consorcios; Manuel Alonso, en cuatro; Mercedes, en una; José Manuel, en cinco, y José Luis en 10. Asimismo, sus primos políticos Lorena y Diego Martínez Rodríguez son accionistas en una y dos empresas, respectivamente.

En su declaración 3de3, Anaya reportó ser accionista de dos de éstas 17 empresas: Cintla, con 50 %, y Juniserra, con 42 %, como lo publicó en noviembre.

Acuerdan frenar a Cervantes

La Comisión Permanente del PAN alertó del riesgo de que el PRI, en el próximo período de sesiones del Congreso, impulse el transitorio del artículo 102 constitucional para que el actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, se convierta en Fiscal General.

Con la presencia del expresidente Felipe Calderón, la cúpula panista aprobó un resolutivo en el que advierten que para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción es determinante que los nombramientos del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción garanticen su verdadera autonomía e independencia.

El acuerdo partidista establece que los senadores impulsarán la modificación legal correspondiente a efecto de eliminar el transitorio del 102 constitucional.

"Durante el análisis de este tema, los integrantes de la Comisión Permanente afirmaron que existe el riesgo de que en el período ordinario que inicia en septiembre, con mayoría simple, el PRI haga efectivo el transitorio del artículo 102 constitucional, que activa el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General", dice un comunicado del blanquiazul.

En conferencia, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reveló haber recibido amenazas por un "escándalo de supuesto enriquecimiento" de su familia.

Informó que las amenazas llegaron al teléfono celular de su secretario particular una hora después de que la Comisión Permanente de su partido resolviera impedir que el titular de la PGR, en automático, pase a ser el Fiscal General.

"Recibí una serie de amenazas, casualmente, a menos de una hora de haber aprobado este resolutivo (alusivo al Fiscal General). No había pasado, ni siquiera una hora, cuando recibí una serie de amenazas de armarme un supuesto escándalo, de manera difamatoria, sobre supuesto enriquecimiento de mi familia", explicó. Arropado por integrantes de la Comisión Permanente, Anaya advirtió que es equivocan quienes lo quieren amagar. "No nos van a detener. No vamos ni a dar un paso atrás".

En tanto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso anoche al PAN una multa por 37 mil 745 pesos, por su responsabilidad "indirecta" en adquisición de tiempo en radio. Según la sentencia el PAN "es responsable indirecto de adquirir indebidamente tiempo en radio" pues en Grupo Radio Centro se elaboraron y difundieron tres cápsulas en las que figuró una entrevista de Toño Esquinca a Ricardo Anaya, a quien no se le halló responsabilidad. (Con información de Reforma)





En la imagen una de las propiedades señaladas. (EL UNIVERSAL)

Los miembros de la familia de Ricardo Anaya (EL UNIVERSAL)

