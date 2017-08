Sale a la luz entrevista inédita de Selena

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Han pasado 22 años del asesinato de quien hasta el momento se le sigue recordando como la "Reina del Tex-Mex", sin embargo continúan revelándose detalles de la vida de quien también fue empresaria, modelo, actriz y diseñadora de moda.

Recientemente salió a la luz un video inédito de una entrevista que habría dado la estrella días antes de morir.

La entrevista fue concedida a Ana María Canseco en diciembre de 1994, actual presentadora de Un Nuevo Día, mientras Selena grababa lo que sería su primer disco en inglés de nombre Dreaming of You del cual se desprendió el sencillo I Could Fall in Love.

Compartida a través del canal de Youtube de un club de fans, se puede ver cuando la intérprete de Como la flor habla de sus proyectos, que lamentablemente no pudo lograr por su asesinato.

"Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana pero también en la música en inglés". Selena además detallaba: "No tengo que ser un éxito en el mercado inglés nomás tengo que que tratar y pues ser lo que puedo ser, nomás intentarlo va a ser lo máximo para mí".





La cantante dio su última entrevista a Ana María Canseco en diciembre de 1994. (ARCHIVO)

Etiquetas: Selena Quintanilla

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...