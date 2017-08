Inician las clases con pocos alumnos

EL NIVEL PRIMARIA FUE EL QUE PRESENTó UNA MENOR ASISTENCIA

El siglo de torreón

Con un ausentismo promedio de aproximadamente el 60 por ciento, inició el Ciclo Escolar 2017-2018 en la región Lagunera de Durango, siendo el nivel primaria el que presentó una menor asistencia de alumnos, seguido por las escuelas de preescolar.

La Subsecretaría de Educación, tuvo reporte de un 45 por ciento de asistencia en el nivel primaria, alrededor del 55 por ciento de ausentismo en las primarias, mientras que en secundaria y bachillerato se elevó un poco más el porcentaje, pero la mayor cantidad de escuelas que tiene la región son de los primeros niveles, por ello el ausentismo fue mayor.

Las autoridades educativas, consideran que el ausentismo se generó con motivo del eclipse de sol de este lunes, ya que algunos podres tenían incertidumbre por los posibles efectos que pudiera tener en la salud de los niños en caso de un descuido.

No se dio salida más temprano en este día; el horario fue normal durante esta jornada, en los planteles educativos solamente se instruyó a los maestros que no se expusieran al sol durante un período de diez de la mañana a una de la tarde, pero no se determinó la suspensión ni el recorte del horario como en otras instituciones privadas.

Por otra parte, el subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, informó que el arranque oficial del Ciclo Escolar 2017-2018, se llevó a cabo en la escuela primaria Álvaro Obregón de ciudad Lerdo, con la asistencia de representantes sindicales de las secciones 35 y 44, padres de familia, jefes de sector, maestros, supervisores y demás autoridades educativas.

Valdés Gutiérrez, destacó la labor de los maestros y directivos de todos los planteles de la región, ya que las actividades se llevaron a cabo sin contratiempo alguno durante este primer día de clases, "independiente de si acude un alumno, cinco o diez, nos debemos al servicio educativo y tenemos que estar presentes siempre para prestarlo y todo el personal ha cumplido con ello".

Por último, comentó que se espera que este día, ya se retomen de manera normal las actividades escolares y que la totalidad de los estudiantes se presenten a las escuelas que a cada uno les corresponden para iniciar este nuevo ciclo escolar.

El siglo de torreòn

Ciclo escolar El día de ayer en la región Lagunera: El día de ayer en la región Lagunera: ⇒ Inició el Ciclo Escolar con ausentismo de 60% en promedio. ⇒ Todos los planteles permanecieron abiertos y laborando. ⇒ Maestros y directivos iniciaron de manera normal el ciclo.

Faltan a clases. Algunos alumnos de nivel básico no acudieron a clases a causa del eclipse de sol.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...