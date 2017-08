La pone de

Gracias al eclipse ocurrido ayer, la cantante Bonnie Tyler se puso de moda de nueva cuenta.

Este lunes, la cantante británica interpretó su éxito Total Eclipse of the Hearth en alta mar justo en el momento en el que el fenómeno ocurría en Florida, Estados Unidos.

El acto ocurrió en un teatro al aire libre del barco Oasis of the Sea de la empresa Royal Caribbean. Los pasajeros disfrutaron de la presencia de Bonnie quien entregó el tema al lado de la banda de Joe Jonas, DNCE.

Gracias a tal participación, Bonnie Tyler fue tendencia en redes sociales lo que le valió que las nuevas generaciones conocieran su repertorio en el que también destacan temas como It→ s a Heartache Hero y Holding Out for a Hero.

Bonnie dio a conocer la rola Total Eclipse of the Heart, incluida en el disco Faster Than the Speed of Night, el siete de marzo de 1983. Durante un mes se mantuvo en el primer puesto de la revista Billboard.

"Nunca me canso de cantar esta melodía. Es un gran tema que hace que todo el mundo esté de buen humor", expresó Bonnie antes de entregarla en el crucero.

La canción escrita y producida por Jim Steinman vendió más de ocho millones de copias a nivel mundial por lo que es considerada una de las más exitosas de todos los tiempos.

Ayer, en Estados Unidos, el tema se ubicó en el primer lugar de iTunes y Amazon, mientras que en México también se vendió aunque no como en el vecino país del norte.

Total Eclipse of Heart de igual manera arrasó en plataformas como Spotify, el video oficial aumentó de manera considerable el número de sus visualizaciones en tan sólo 24 horas.

Bonnie Tyler saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum de 1977, The World Starts Tonight, y sus sencillos Lost in France y More Than a Lover.

Su voz ronca y rasgada la llevó a conocer el éxito en esa década y por supuesto en los ochenta. Hay quienes la llaman "La Primera Dama del Rock".

TOMADA DE TWITTER Yuridia es una de las cantantes que han interpretado la rola de Bonnie en español?

ECLIPSE ¿

Sabías

Que...

MODA ESPECIAL TOMADA DE TWITTER

No se quedan sin verlo

Ayer se vivió un eclipse solar, un fenómeno que se pudo apreciar en su totalidad en Estados Unidos y parcialmente en Centroamérica.

Miles de personas se encontraban a la expectativa de este suceso y los famosos también.

Varias celebridades compartieron sus reacciones antes y después del eclipse subiendo fotografías e imágenes a sus redes sociales.

Paris Hilton a través de Twitter compartió una humorística imagen de ella portando unos lentes en forma de manos y con el mensaje: "Yo intentado ver el eclipse sin lentes 'especiales'".

La cantante Katy Perry también se sumó a las cómicas publicaciones y en su cuenta de Instagram subió una fotografía de un hombre portando unos anteojos hechos de empaques de goma de mascar llamadas "eclipse".

La hija del presidente Trump, Ivanka Trump subió un par de imágenes de ella y la familia presidencial viviendo el eclipse desde el Museo Nacional de Aire y Espacio en Washington.

Kim Kardashian escribió "Eclipse del corazón" en una imagen junto a sus dos hijos.

Willian Levy presenció el espectacular suceso portando cuatro pares de lentes de sol, "Presenciando el Eclipse, ¡esto realmente funciona!, no lo intenten en casa".

En conjunto. Bonnie cantó junto a la agrupación DNCE.

Top Te. La canción fue de las favoritas en Spotify.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...