Por 'miedo' no llevan a sus hijos a escuela

Por miedo al eclipse y sus mitos, o para compartir la experiencia de verlo juntos, padres de familia decidieron no llevar a sus hijos e hijas a la escuela, pues ayer, en el regreso a clases, las aulas lucieron semivacías.

Ángela Chávez fue una de las madres que optó por no enviar a su hijo Emmanuel de 8 años, porque, como muchos, es un niño curioso y temía que fuera a desobedecer a sus maestros.

"La verdad no lo mandé porque me dio miedo de que no hiciera caso y se saliera a ver el sol, por eso mejor aproveché para llevarlo al Planetarium a que lo vea de una forma segura", dice.

Datos oficiales de la Coordinación de Servicios Educativos Región Laguna de Coahuila, indican que el ausentismo fue del 50 al 80 por ciento en preescolar y primaria, mientras que en secundaria fue del 50 al 30 por ciento.

En la primaria Centenario, donde se llevó a cabo el acto oficial del inicio del ciclo escolar 2017-2018, acudieron 100 estudiantes de más de 300, mientras que en la Alfonso Rodríguez fueron poco más 100 alumnos de 600. En la primaria Antonia Solís Amaro acudió cerca del 20 por ciento del total de los alumnos que es de 450, según docentes, mientras que en la Lucio Blanco acudieron 177 de 585.

"El motivo es que los medios hicieron mucha polémica porque los colegios suspendieron clases. Cuando las madres nos hablaban, nosotros les decíamos que las clases serían normales, que los niños estarían en sus salones aprendiendo del fenómeno, pero decidieron no mandarlos", dice María Eugenia Castañeda, directora de la Lucio Blanco.

Antonio González, coordinador de Servicios Educativos, considera que la mala información girada en torno al fenómeno natural fue la que incidió en la decisión de los padres.

"Generó un impacto negativo algunas informaciones del fenómeno, cuando el fenómeno es inevitable y digno de que en los salones los maestros empiecen a platicar de eso (...) en algunas escuelas había un 20, en otras el 30, 40 o 50 por ciento de asistencia en primarias, donde sí asistieron un poquito más de alumnos es en secundaria con un 51 a un 72 por ciento".

Destacó que por parte de la Secretaría de Educación los maestros y maestras cumplieron con el inicio del ciclo escolar.

Baja asistencia Por el inicio del ciclo escolar: Por el inicio del ciclo escolar: ⇒ Ayer se entregaron 564 mil 235 paquetes de útiles escolares par su distribución en las escuelas a nivel estatal. ⇒ Más de 93 mil alumnos del sector rural, recibirán también sus zapatos y uniformes. ⇒ Además ayer comenzaron a repartirse 4.4 millones de libros de texto.

Eclipse. Maestros y maestras cumplieron con el inicio del ciclo escolar, pero gran parte de los padres de familia decidió no enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, por el eclipse.

