Advierten arrestar a Humberto Moreira por fianza

El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira podría sufrir un arresto de hasta 36 horas en caso de que no cumpla con la devolución de 225 mil pesos que de manera indebida le fueron entregados en el juicio por daño moral que sostiene contra del investigador Sergio Aguayo. En entrevista, el académico informó que mañana miércoles vence el plazo fijado por el Juzgado 16 en materia Civil de la Ciudad de México para que el exmandatario regrese el dinero que fue otorgado como garantía y al cual no tenía derecho.

"Sé que es un hecho simbólico, pero tomé mi decisión con mis abogados de, si el miércoles (mañana) no regresa el dinero -ignoro la situación financiera del profesor Moreira-, pero si no regresara el dinero, al día siguiente vamos a solicitar que sea detenido", indicó el articulista de El Siglo de Torreón.

Aguayo recordó que esos 225 mil pesos, le fueron fijados como una especie de fianza y, en lugar de que los mantuviera en su poder, el juzgador se los entregó a los abogados de Moreira. Ante esta situación irregular, añadió, se inconformó y ahora, meses después y tras un cambio de juez, el nuevo impartidor de justicia determinó que el exgobernador debe regresar el dinero. "No solamente estamos teniendo victorias jurídicas importantes, sino que, en ese caso, me pareció muy simbólico que se me abra el resquicio para poder decidir, que este personaje, que es para mí símbolo de impunidad, recordarle que quienes hemos sido víctimas de sus decisiones podemos defendernos Hay bastante de simbolismo en esta decisión de solicitar su encarcelamiento ", enfatizó.





Caso. Sergio Aguayo (foto) informó que el miércoles vence el plazo fijado para que Humberto Moreira regrese el dinero de la fianza. (AGENCIA REFORMA)

