Eclipse solar 2017

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El día esperado finalmente llegó y el espectáculo que tanto se anhelaba ver ya ha iniciado en algunas regiones de Estados Unidos.

Se trata del eclipse solar que en aquel país se ve de forma total y en México, en ciudades como Torreón, Durango y Saltillo, de forma parcial.

14:10: El eclipse total de sol que pudo verse hoy en Estados Unidos acabó después de que millones de personas fueran testigos, con el uso de gafas especiales, del impresionante fenómeno.

13:30 En diversos puntos de la ciudad, como el Paseo Morelos, laguneros emplearon diversas técnicas para ver el eclipse:

13:15: Así lució el eclipse en Torreón en su punto máximo:

(Foto: Fernando Compeán)

13:00 Continúa la afluencia de personas que disfrutan del eclipse en el Planetarium de Torreón, cerca de la hora en que éste llegará a su máximo en la región:

12:40 Desde las 9 de la mañana y hasta el medio día de hoy, se han registrado cerca de mil personas acudiendo a disfrutar del eclipse en el Planetarium de Torreón, se esperan cerca de 5 mil hasta las 15:00 horas.

12:20 Este es un video publicado por la NASA de cómo lució el sol ya cubierto en su totalidad en Oregon.

First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk — NASA (@NASA) 21 de agosto de 2017

12:15 El sol aparece ya cubierto en su totalidad en algunas regiones de Estados Unidos.

12:05 Así luce el sol, empezando a ser eclipsado por la luna, desde la ciudad de Torreón, Coahuila:

The Moon is seen as it passes in front of the Sun during #Eclipse2017 from Northern Cascades National Park. Watch: https://t.co/OjWUZhRJ3p pic.twitter.com/XfL6RCdxTg — NASA (@NASA) 21 de agosto de 2017

11:50 Ciudadanos de Torreón se reúnen en el Planetarium para observar el eclipse que ya comenzó a verse en la ciudad.

11:48 Así sigue avanzado el eclipse solar en Estados Unidos.

11:40 Los primeros aspectos del eclipse de sol comenzaron a verse en Torreón y los ciudadanos reunidos en el Planetarium comparten con este medio sus experiencias con el:

11:10 En Torreón, Coahuila, algunos ciudadanos ya se encuentran esperando a que el fenómeno se haga presente, y se congregan en el Planetarium; esto compartieron con El Siglo:

11:00 La NASA inició con su transmisión del eclipse, que empezó a verse en algunas regiones de Oregon.

10:30 horas: Ésta será la trayectoria del eclipse en Estados Unidos:

Today’s the day for #Eclipse2017! Tune in to our live coverage noon – 4pm ET for unique views, NASA experts & more! https://t.co/cOKssiDCAy pic.twitter.com/xiyyFB2yGf — NASA (@NASA) 21 de agosto de 2017

Etiquetas: eclipses de soleclipses solareseclipse

Más de Ciencia

... Anterior Siguiente ...