Santos, obligado a revertir resultados

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El Santos Laguna suma cinco partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2017, lo que lo coloca en el lugar 17 de la tabla, sólo arriba de Chivas por la diferencia de goles.

De acuerdo a la estadística, de no revertir estos resultados los albiverdes pintan para no entrar en la Liguilla o incluso meterse en la pelea por el no descenso.

En el 2015 Santos perdió las primeras dos jornadas del torneo Clausura contra Veracruz y Cruz Azul, ganando hasta la tercera fecha 4-1 sobre Monterrey. Lo mismo sucedió en el Apertura 2015, donde perdió las primeras tres fechas contra León, Chiapas y Xolos. En ese campeonato, los laguneros ni siquiera accedieron a la liguilla sumando apenas 17 puntos ganando sólo 7 partidos.

Las malas rachas siguieron. En el CL 2016, Santos perdió 2-0 ante León en el inicio del Torneo.

La situación más similar a la de hoy en día es la del Torneo Apertura 2016, donde al igual que en el actual campeonato los Guerreros hilaron 6 partidos sin ganar frente a Tigres, Veracruz, Morelia, Puebla, Chivas y Cruz Azul, ganando hasta la Jornada 7 frente a León.

En AP 2016, Santos tampoco accedió a la Liguilla y sumó únicamente 16 puntos.

Santos se encuentra a 8 puntos de la pelea por el descenso.

Desde 2006 el club no vivía un arranque tan malo, donde vivió 14 jornadas sin ganar, lo que lo llevó al riesgo de descenso. En el Apertura 2006 los Guerreros sólo conectaron una victoria contra el Atlante, sumaron 8 empates y 8 derrotas. Además recibieron varias goleadas por parte de UAG y Veracruz.

La misma historia se repitió en el 2007, el equipo enfrentaba problemas de descenso. En el Clausura 2007, Santos hiló 7 jornadas sin victoria imponiéndose hasta la fecha 8, dos goles por uno frente a Morelia.





Santos arranca mal en los torneos desde 2015.

Etiquetas: santos lagunaApertura 2017

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...