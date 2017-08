Juegan 'sin miedo' en España

BARCELONA.-

Barcelona dedica partido a víctimas de los atentados

En una jornada en que se rindió un homenaje a las víctimas de los atentados de esta semana en España, Barcelona comenzó su participación en la campaña de la Liga venciendo ayer 2-0 al Real Betis.

"Esta victoria va para todos los afectados", dijo el joven extremo del Barcelona Gerard Deulofeu.

En vez de mostrar sus respectivos apellidos en los dorsales, los jugadores llevaban impresa la palabra "Barcelona". Abundaron en el Camp Nou letreros que decían en catalán "todos somos Barcelona".

Ese mismo mensaje se mostró en las pantallas gigantes del estadio.

Un emotivo minuto de silencio se guardó antes del partido, mientras sonaba la música del chelista catalán Pau Casals.

Poco antes de que se cumpliera el minuto, más de 55 mil fanáticos comenzaron a aplaudir y a corear "no tinc por" (no tengo miedo), cántico que se ha convertido en símbolo de la reacción de la gente a los ataques que dejaron 14 muertos y más de 120 heridos en Barcelona y en el cercano balneario de Cambrils.

Se implementaron medidas estrictas de seguridad en el Camp Nou.

Antes de todos los demás encuentros de la primera fecha de la Liga se guardó también un minuto de silencio, incluido el duelo que el Real Madrid ganó por goleada de 3-0 al Deportivo La Coruña para cerrar la actividad dominical.

Ya sin el brasileño Neymar, quien emigró al París Saint Germain, y sin el uruguayo Luis Suárez, lesionado, el Barsa encontró, sin embargo, la manera de comenzar la campaña con un triunfo, tras derrotas consecutivas ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

"Hemos perdido profundidad con la pérdida de Neymar y necesitamos buscarla", reconoció el entrenador Ernesto Valverde, quien dirigió su primer encuentro de liga con el Barsa. "Independientemente de eso, la clave es estar juntos en ataque y en defensa".

Los locales anotaron dos veces en un tramo de tres minutos, poco antes de que concluyera el primer tiempo. El zaguero Alin Tosca abrió el marcador al anotar en su propia puerta y Sergi Roberto marcó el 2-0 con un disparo a boca de gol.

Ambos tantos llegaron después de jugadas que generó Deulofeu, uno de los futbolistas que buscarán ocupar el sitio de Neymar, por quien el PSG pagó una cifra sin precedente para que rescindiera su contrato con el conjunto "blaugrana".

"Queríamos celebrar esta victoria... Lo que pasó fue terrible, esperemos que pase ya esto", manifestó Deulofeu ante medios locales. "No tenemos miedo, pero esto tiene que parar".

El argentino Lionel Messi lució dinámico, pero no pudo anotar su gol número 350 en la Liga. En tres ocasiones estrelló balones en los palos.

Por su parte, el Madrid no pasó grandes apuros pese a jugar sin Cristiano Ronaldo, quien purga una suspensión de cinco encuentros por el empujón que le propinó a un árbitro hace una semana, en la ida de la Supercopa ante el Barsa.

Gareth Bale anotó un gol y puso un pase para otro, en una victoria que sólo quedó empañada por la expulsión de Sergio Ramos en los descuentos, cuando recibió la segunda amarilla por un codazo a la cabeza de un rival.

"No estoy contento con lo que pasó con Sergio", advirtió el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. "No me gusta ver salir a un jugador y ya está, pero es algo que no podemos cambiar. No sé si la tarjeta a Ramos ha sido justa, lo tengo que ver luego, pero no voy a hablar de eso. Él salta, una falta y se acabó. Pierdo a un jugador y no puedo estar contento".

El conjunto "Merengue" abrió el marcador a los 20 minutos, por medio de Bale. El brasileño Casemiro marcó el segundo siete minutos después, y Bale asistió a Toni Kroos para que completara la goleada a los 63.

En otro cotejo dominical, Athletic de Bilbao no pasó del 0-0 ante el visitante Getafe.

14 PERSONAS murieron y 120 quedaron heridas tras los ataques en Barcelona

Datos curiosos

Datos y curiosidades de la primera jornada de La Liga:

- Gareth Bale abrió de nuevo la cuenta del Real Madrid en una temporada por tercer consecutivo.

- Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, sufrió la primera expulsión de su carrera en Primera División, en 253 encuentros.

- David Soria, portero del Sevilla, salió por una lesión al minuto 2.

- Barcelona encadena ya 9 inicios de liga al hilo con una victoria.







