Regresan a clases en medio de polémica

SERÁN SANCIONADOS PLANTELES QUE SUSPENDAN ACTIVIDADES HOY

Las vacaciones terminaron para miles de alumnos de nivel básico, quienes iniciarán su Ciclo Escolar 2017-2018 en medio de una polémica generada por eclipse total del Sol que se vivirá hoy, así como por la puesta en marcha de tres diferentes calendarios escolares.

De manera formal, cerca de 204 mil alumnos de nivel básico en la Comarca Lagunera de Coahuila regresarán a clases este lunes, aunque algunos planteles, sobre todo privados, alargaron su regreso un día más por el eclipse que se vivirá de manera parcial en la región y en el resto del país a partir de las 11:20 de la mañana.

Como se informó con oportunidad, sólo algunas instituciones a través de las diferentes plataformas con las que cuentan, informaron a los padres de familia que este lunes no habrá clases.

"Este es un fenómeno que es sumamente interesante, pero que conlleva riesgos para la integridad ocular de quienes lo observan sin los instrumentos adecuados", fueron algunos de los argumentos presentados por los directivos.

Antonio González, subsecretario de Servicios Educativos en la región Lagunera de Coahuila, informó que aquel plantel que suspenda sus clases por este motivo, será acreedor a una sanción por escrito, además de que se les obligará a reponer el día perdido.

Aseguró que en el caso de las escuelas públicas, no hay posibilidad de que suspendan sus clases, "podrán los padres no enviar a sus hijos, pero con su respectiva falta porque no se trata de un día feriado o de suspensión", aclaró el funcionario.

"Nosotros queremos decirle a la sociedad que no hagan una cosa tan grande de un fenómeno, de alguna manera nos va a afectar en cierta manera, pero conociéndolo bien como es, dando oportunidad de que interactúen los alumnos, que el maestro explique, de que se dé una explicación científica en la escuela, que no expongan a los menores, es una ventaja".

Dijo que algunos maestros están preparando ciertas actividades para que los alumnos disfruten de este fenómeno de manera indirecta y segura.

"Verán el efecto de las sombras y podrán recibir una explicación de los maestros, algunos se están organizando para poner el televisor para ver la transmisión en vivo del eclipse; es una manera de enriquecer su conocimiento con información válida".

Por otra parte, explicó que la mayor parte de los planteles en la región, optaron por el calendario escolar de 195 días.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los calendarios de 185 y 195 días son aplicables para las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Se establece también el calendario escolar de 200 días para el ciclo lectivo 2017-2018, aplicable para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y particulares incorporadas al SEN.

A detalle Regreso a clases: Regreso a clases: ⇒ La mayoría de los planteles optaron por el Calendario Escolar de 195 días. ⇒ Algunos planteles privados suspendieron sus clases por el eclipse. ⇒ Podrían sancionar por escrito a los planteles que suspendan sus clases, deberán reponer el día.

Regreso. Terminó las vacaciones para miles de estudiantes de nivel básico y se da inicio al Ciclo Escolar 2017-2018 en todo el país.

