Allegre VIVE la NFL

Torreón, coah.- A solamente unos días del puntapié inicial para una nueva temporada del futbol americano de la NFL, el lagunero Raúl Allegre, dos veces ganador del Super Bowl (XXI y XXV) con los Gigantes de Nueva York, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón para dar sus puntos de vista respecto a diversos temas relacionados con el deporte del emparrillado.

Tras un Super Bowl histórico con una increíble victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra que remontaron una desventaja de 21 puntos ante los Halcones de Atlanta, el expateador lagunero rememoró lo sucedido en el NRG Stadium de Houston, Texas.

"Me tocó la suerte de estar en persona narrando el partido, fue una cosa que parecía una paliza y nadie creíamos lo que estábamos viendo. Atlanta desaprovechó oportunidades y permitieron a los Patriotas empezar a anotar, así fue como nació un partido que ya es histórico y que vamos a recordar por mucho tiempo", relató.

En base a su experiencia y capacidad de análisis, Raúl ve nuevamente a los 'Pats' como el equipo más fuerte no sólo de su conferencia, sino de toda la liga.

"Ellos han estado en las finales de conferencia durante los años recientes, no se pueden descartar, por lo menos a la final de conferencia, se podría decir que tienen ya el boleto asegurado. Lo que han hecho es reforzarse a través de la agencia libre, llevándose a diferentes jugadores a través de canjes, para mí, hoy tienen el mejor grupo de receptores que Tom Brady ha tenido disponible a lo largo de su carrera, los Patriotas tienen gran capacidad para transformarse de una semana a otra, de un equipo que corre a uno con juego aéreo, además de que no hay mejor equipo en la NFL, para hacer rendir a jugadores veteranos. Definitivamente, los Patriotas son el equipo a vencer este año", sentenció.

Sin embargo, Allegre sostiene que los partidos deben disputarse y que la NFL no está exenta de sorpresas ni Nueva Inglaterra de debilidades.

"No hay que olvidar dos partidos de los Patriotas, uno es el que perdieron contra Seattle (31 a 24, semana 10) jugando en casa, que por cierto Seattle era mi favorito al Super Bowl hace un año, el otro partido es el Super Bowl, el que iban a perder fácilmente. A pesar de que los Patriotas llegan muy fuertes, definitivamente no son invencibles".

En cuanto a la Conferencia Nacional, el lagunero Allegre tiene sus pronósticos en cuanto a candidatos a pelear en el "Súper Domingo".

"Descartaría a Dallas, no por falta de talento, aún con la suspensión de Ezekiel Elliot son un equipo muy completo, pero desde 2014 han tenido 14 jugadores suspendidos y los equipos que son campeones de la NFL no tienen tantos jugadores suspendidos, para mí, esa es una señal de falta de disciplina y enfoque, los equipos campeones no tienen esos problemas. Habrá que ver a Atlanta y esperar cómo superan la 'cruda' del Super Bowl, tienen a dos nuevos coordinadores, pueden sufrir sobre todo en ofensiva, pero tienen las piezas para ser una de las mejores ofensivas de la NFL, el año pasado fueron la que anotó más puntos. Green Bay no me convence mucho en cuanto a su defensiva, pero tienen a Aaron Rodgers que es una garantía y Seattle sigue siendo para mí el equipo más peligroso de la conferencia. Nos toca narrar un partido de lunes por la noche entre Seattle y Atlanta, que va a ser muy interesante", dijo.

Raúl conoce bien a sus paisanos y la numerosa afición lagunera de los Acereros de Pittsburgh, a quienes les dedicó unas palabras.

"Les pasa más o menos lo mismo que a Green Bay, tienen una ofensiva con mucha continuidad, con un excelente quarterback, probablemente al mejor receptor de la NFL y el caso de Le'Veon Bell, pero al equipo le falla la defensiva, tiene aún muchas dudas. No han sido un equipo que pueda presionar, contra Nueva Inglaterra, que es a quien deben vencer, le debieron jugar de una manera muy conservadora y Tom Brady los hizo pedazos, me tocó narrar ese partido. La clave para que puedan ser otra vez esa defensiva de perfil agresivo pudiera ser TJ Watt, quien ha iniciado bien, pero son partidos de pretemporada", argumentó.

Como analista de tiempo completo, Raúl Allegre ha visto de manera cercana el gran crecimiento de la afición de la NFL en México, que ya suma alrededor de 23 millones de seguidores en el país.

"Se debe a nuevas adecuaciones que ha hecho la liga, como el football fantasy o los canales de Red Zone, así se han 'enganchado' personas que adoptan un equipo favorito y se convierten en fanáticos, los que ya están surgiendo más allá de los equipos tradicionales, ya que hay aficionados a los mismos Patriotas, San Francisco, Gigantes de Nueva York, Seattle y ahí es donde radica el crecimiento en México", aseveró.

Presenciar en un futuro no muy lejano algún partido de NFL en estadios como el Corona de Territorio Santos Modelo, considera Allegre que no está tan alejado de la realidad, al menos de pretemporada.

"Tener un juego de temporada regular, es poco factible por los requerimientos de la NFL y los costos que eso implica, aunque el interés de la gente existe y quedó comprobado con la venta de boletos para el partido que habrá en el estadio Azteca, que mucha gente quedó furiosa por no encontrar lugar y los procedimientos que se usaron para la venta de boletos. En cambio, un partido de pretemporada me parece muy factible para estadios modernos como los de Torreón, Guadalajara y Monterrey, habrá que preguntar a la NFL México si hay algún promotor que se interese, porque los partidos de pretemporada acá en Estados Unidos no tienen gran convocatoria", afirmó.

Raúl Allegre estuvo de visita en esta ciudad hace apenas unos días.

De Super Bowl tiene el lagunero Raúl Allegre, ambos con los Gigantes de Nueva York.

De visita en su tierra

El ahora analista de la prestigiada cadena ESPN acudió a una reunión de aniversario de su generación de preparatoria de la escuela Carlos Pereyra, además de recibir un homenaje junto a Horacio "El Ejote" Piña por parte de la Universidad Autónoma de Durango, campus Torréon, días en los que además pudo estar cerca de su familia, antes de comenzar el exigente trabajo de analizar y narrar día a día lo sucedido en una de las ligas más importantes del planeta.

Sin olvidarse de sus raíces, Raúl invitó a los laguneros a acompañarlo en su trabajo a lo largo de la temporada.

"Les pido que nos sigan apoyando, a través de mi cuenta de Twitter tengo muchos mensajes de la gente de Torreón, espero que sigan sintonizando los partidos y comentando de mi trabajo, siempre recuerdo Torreón con mucho cariño y trato de estar ahí el mayor tiempo posible para ver a familiares, amigos y ver todos los cambios que se han dado en la ciudad, además de echarme unas gorditas, que es obligatorio cuando uno está por allá", finalizó.

Raúl Allegre se convirtió en un lagunero distinguido gracias a su carrera deportiva llena de éxitos.

