Está de regreso

Sus "signos" quedaron plasmados en los antiguos video bares de la Comarca Lagunera así como en universidades y otros sitios.

Los habitantes de la región Fernando Martínez, Humberto Lizárraga, Sergio Martínez, Gerardo Montellano y Alberto Rubio causaron sensación en la región a finales de los ochenta e inicios de los noventa gracias a un grupo que conformaban.

Se trataba de Signos, el cual le dio la vuelta a desaparecidos bares de Torreón y Gómez Palacio como Flamingos, Circus, Pikyu, La Rosa, Faces, Oh no! y No Name Music, entre muchos otros.

Los citados músicos no han olvidado esos tiempos y están a punto de revivirlos. El próximo 25 de agosto, los artistas se reencontrarán en un antro ubicado sobre la avenida Abasolo entre las calles Donato Guerra y Leandro Valle.

Fernando, Humberto, Sergio, Gerardo y Alberto visitaron el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón con el fin de anunciar tal presentación y de recordar los momentos de gloria que vivieron durante cinco años aproximadamente.

"Vamos a reencontrarnos como banda el siguiente viernes. Queremos que nuestros amigos y que toda la gente que formó parte de la vida nocturna de la Comarca Lagunera de esos años nos acompañen.

"Desgraciadamente no podrán estar todos los músicos que de alguna manera formaron parte del grupo ya que viven fuera de La Laguna pero no descartamos que se pueda armar algo con ellos en alguna fecha posterior", explicó Rubio.

Gerardo, vocalista de Signos, explicó que hace tiempo tanto él como sus compañeros hablaron acerca de volver a coincidir en un escenario. Un buen día, a través de Whats app, aterrizaron la idea que pronto se transformará en una realidad.

"Gran parte de nosotros seguimos tocando en otros grupos como ha sido mi caso pero teníamos la incertidumbre de juntarnos. Queremos divertirnos y que las personas que acudan también la pasen genial con nosotros y ya si un empresario se anima pues igual podemos armar otras presentaciones en los bares de la Morelos", dijo Montellano.

Humberto expresó que en la época dorada de Signos andaban de arriba para abajo entregando sus rolas de jueves a domingo. No paraban y cada noche era toda una aventura.

"Tocábamos covers de El Tri, Maná, de Miguel Mateos, Caifanes; de todo ese booom que había del Rock en tu idioma y de la avanzada española y argentina que llegó a México; no sólo íbamos a video bares ya que también nos invitaban a tocar escuelas como la UIA y el Tec de Monterrey.

"Cabe destacar que de igual manera sacamos un tema inédito que sonó en radio, se llamaba Regresa a mí", dijo Lizárraga.

Por su parte, Sergio Martínez indicó que Signos se caracterizó por llevar una carrera limpia, ninguno de sus integrantes cayó en vicios de drogas o alcohol.

Pusieron su toque musical a Signos Otros laguneros que integraron el grupo son: Otros laguneros que integraron el grupo son: Enrique Limones. Eduardo Malpica. Roy Saracho. Rigo Saracho. Érick Saracho. Gaby Díaz. Ariel Montes Víctor Cruz Jesús Zayas. Javier Batarse (q.p.d.).

