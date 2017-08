Reconocen falta de política industrial

IMPLAN TORREóN CUESTIONó LA ACTUAL POLíTICA DE PROMOCIóN

Cuestiona IMPLAN Torreón la política de promoción del gobierno estatal de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en la zona metropolitana de Torreón.

Se pide por ello implementar una política industrial y de promoción en donde no sólo se atraigan inversiones de maquiladoras, sino firmas con mayor valor agregado, dado que las primeras demandan en mayor proporción de mano de obra intensiva y sin altos grados de estudio para frenar el desempleo y la subocupación.

Eduardo Holguín, director del IMPLAN en Torreón, señaló que los resultados de la ENOE de la zona metropolitana de Torreón revelan que el desempleo abierto se concentra en los jóvenes, así como también que la población subocupada se concentra principalmente en aquellos que tienen un nivel de estudios media y media superior.

Destacó que los resultados muestran que el desempleo se concentra en la zona en aquellos que tienen mayor escolaridad, a nivel medio y superior.

Dijo que "en la zona no hay empleo tecnológico, por lo que los egresados buscan dos chambas".

MERCADO LABORAL

Informó el director del IMPLAN que la atracción de inversiones que se ha logrado durante los últimos años es para mano de obra intensiva, por lo que sí hay empleo para operadores.

Citó que la tasa de desempleo abierto en 2016 se ubicó en 6 por ciento, en tanto en 2017 es de 4.8 por ciento. "Hay trabajo para operadores, pero no para jóvenes con escolaridad alta".

Aclaró que no está en contra de atraer plantas maquiladoras a la zona, dado que se requieren para un segmento del mercado laboral, pero la ENOE muestra que se requiere ampliar la atracción de inversiones para firmas con mayor valor agregado. Citó que firmas como YURA reporta una tasa de rotación del 100 por ciento, en donde la gente cambia de empleo buscando una mejor remuneración.

"Se ha manejado una política de promoción para atraer inversiones con mano de obra intensiva, TIER 2 y 3".

PARADOJA

Manifestó que estas acciones del gobierno han dejado fuera a los universitarios, quienes no encuentran empleo. Eduardo Holguín declaró que existe una paradoja dentro del mercado laboral. Primero, dijo, los universitarios egresados no encuentran el empleo deseado y están desempleados, pero por otra, las empresas reportan que existe una brecha de competencias laborales de 30 por ciento y no encuentran el empleado deseado.

"La brecha de competencia a nivel nacional es de un 23 a un 25 por ciento, mientras que en La Laguna se ubica en 43 por ciento".

Indicó que existen 70 instituciones educativas en La Laguna y no pueden producir el perfil de alumno deseado que demanda el sector productivo, lo cual, dijo se ofrecen bajos salarios.

"En La Laguna faltan competencias laborales, no llegan empresas con alto valor agregado y empresas sólo contrata a operadores".

Opinó que es necesario atraer empresas especialistas en innovación y desarrollo, mejorar las regulaciones e infraestructura.

Dijo el director del IMPLAN que el gobierno sólo se ha dedicado a los parques industriales, a reglar terrenos o naves industriales, dar incentivos fiscales en ISN y predial, pero opinó que es urgente una política industrial que mejore la captación de otro perfil de empresas para La Laguna y mejorar las condiciones del mercado laboral y ante las renegociaciones del TLCAN.

También cuestionó la vinculación que se habla entre universidades y el sector productivo, reconociendo que existen algunas que realmente lo hacen, pero no todas las 70 instituciones educativas de la región, por lo que dijo "hay una vinculación simulada en algunas universidades".

DAMIáN TORRES

'No les alcanza', por eso buscan un segundo empleo

Las personas buscan un segundo empleo o quieren trabajar más horas en La Laguna debido a que el dinero no les alcanza para completar el gasto familiar, afirmó Damián Torres Hernández, investigador en economía y agronomía del Inifap.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la zona metropolitana de Torreón del segundo trimestre del año de Inegi, se reportó que de 1,111,160 habitantes del área, de los cuales 823 mil personas forman parte de la población de 15 años y más, se estimó que la población subocupada es de 15.4 por ciento, la cual se define como la población que necesita trabajar más tiempo y por ello buscan una ocupación complementaria o un nuevo trabajo con mayor horario.

Indicó que los empleos que se han generado de manera reciente pagan sueldos bajos, del orden de los 800 pesos semanales, lo cual obliga a las familias a buscar otros ingresos.

Mencionó que otro factor que ha impactado a los bolsillos de miles de familias de La Laguna es el encarecimiento de los alimentos básicos desde inicios de 2017, provocando altos niveles de inflación en la zona ante las alzas en precio de comida y transporte.

Dijo que estimando que una familia promedio esté conformada por 3 personas, se tiene que trabajar para dar sustento para los miembros.

Citó que hace algunas semanas se reportaron alzas en precios de tomate y papa, lo cual golpea a las amas de casa, por lo que los padres de familia buscan horas extra para trabajar o bien conseguir un segundo empleo.

Torres Hernández comentó que es al gobierno quien le corresponde poner atención a los resultados de la ENOE de la zona metropolitana de Torreón, e implementar acciones para mejorar las condiciones laborales de la región.

"Los resultados de la encuesta es el reflejo de su trabajo que realizan dentro del mercado laboral".

Opinó que el gobierno hace lo que puede para atraer nuevas inversiones, sean maquiladoras o empresas con productos con mayor valor agregado.

Expresó que los resultados de la encuesta permiten ver la realidad del mercado laboral, en donde se requieren mejores condiciones salariales y atraer más empresas que generen mayor riqueza en la población.

Plan. Urge generar una política industrial y de promoción con empresas de mayor valor agregado.

