Verdades y Rumores

En medio de la batalla de lodo que libran priistas moreiristas y panistas anayistas en estos días en medio de la guerra postelectoral que llegará a su fin cuando los magistrados del tremendo Trife resuelvan si se anulan o no los comicios, corre la especie de que connotados integrantes de la cúpula estatal y nacional del PAN han sido vistos en la Capirucha del Esmog en reuniones con gente del equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con algunas versiones, el acercamiento responde a los amarres que la Presidencia de la República está haciendo para planchar el Sistema Nacional Anticorrupción y su réplica estatal, que ha recibido un titipuchal de críticas de parte de quienes ven que no va a funcionar como lo han prometido porque los gobiernos, como el de Coahuila, están metiendo su cuchara poniendo a su gente para cuidarse las espaldas una vez que concluya la administración.

No obstante, algunos subagentes aseguran que además de ese peliagudo tema los blanquiazules y chonguistas están revisando los pormenores y futuros del caso Coahuila que está en manos de los tribunales electorales. ¿Será en busca de algún acuerdo que abarque intercambio de ciertas posiciones y de cara a la elección de 2018 en la que Andrés Manuel López Obrador se configura como el rival a vencer? Vaya usted a saber, pero dicen los que saben que cada vez parece más claro que si los magistrados se apegan a criterios exclusivamente legales, no habría los elementos suficientes para anular la elección de gobernador en Coahuila y que esta solución se daría, y en consecuencia unos segundos comicios, sólo como producto de un cálculo político en el que incluso algunas fuerzas internas del propio PRI Nacional estarían involucradas. ¿Será?

***

Ya encarrerados en los oráculos electorales, para muchos ha quedado definida en dos tercios la contienda de 2018 de la que saldrá el próximo Gran Tlatoani de la Nación Mexica. Y es que desde hace por lo menos cinco años se sabe que el candidato de la izquierda, al menos de la izquierda con mayores posibilidades, será el eterno aspirante Andrés Manuel López Obrador, quien hoy lucha con sus demonios para mantener el barco de la Morena a flote a pesar de los malos marineros que le acompañan. Si para algo sirvió la asamblea pasada del PRI fue para clarificar el panorama de quién será el suspirante que el tricolor postulará para tratar de evitar una debacle parecida a la de 2006, cuando el partido jurásico cayó hasta el tercer lugar. Ese suspirante, dicen, será José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, quien no es militante priista y para quien se habrían roto los candados en la búsqueda de su candidatura. Hay que recordar que Meade trabajó en la administración panista de Felipe Calderón y fue uno de los pocos secretarios que logró colgarse de la liana para brincar el cambio de sexenio. Se escuchan voces que juran y perjuran que el actual representante de Dolores prácticamente no tiene rival, ya que, de entrada, estaría blindado ante cualquier ataque del PAN y frente a la izquierda, tendría que cargar una losa que no es necesariamente suya, pero que sí es pesada: haber trabajado con el preciso Peña Nieto, quien parece estar jugando competencias con su homólogo estadounidense Donald Trump para ver quien cae más rápido en el índice de aprobación. En donde nada está definido aún, como siempre, es en el PAN. Actualmente hay dos tiradores y una tiradora: Ricardo Anaya, pastor nacional blanquiazul, quien depende en buena medida de lo que se resuelva en Coahuila para continuar al frente del partido y aspirar en serio a la candidatura. Margarita Zavala, exdiputada federal y exprimera dama, que carga con la losa del calderonismo. Y Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, digamos el más “priista” de los tres, quien a lo lejos observa las pugnas internas y prepara su plataforma con los viajes que realiza a todos los rincones de la República. ¿A quién le apuesta usted, paciente lector?

***

En un misterio sin resolver se ha convertido la famosa Ciudad DIF construida en Torreón para dar servicio a población vulnerable. Y el misterio no es por los baños de alta sociabilidad ante la falta de mamparas o separaciones, no. Sino porque hasta hace unos días, la segunda planta del edificio estrella de la política asistencial municipal permanecía sin ser equipada y, por ende, utilizada. Los subagentes que en todo andan menos en misa comentan que esta situación se debe a que ese espacio se está reservando para quien se espera sea la futura primera dama del estado y presidenta del voluntariado de Coahuila. Bueno, al menos eso se proyectaba hasta antes de que se complicara la elección en su fase judicial de la que Miguel Riquelme tiene constancia de mayoría. Cuentan que ese sitio se convertiría en la sede no oficial del DIF Coahuila en donde despacharía Marcela Gorgón, en caso de que los tribunales le den la razón al priista. La versión oficial, obvio, va en otro sentido. Según Guillermo Covarrubias, actual director del DIF Municipal, la segunda planta del inmueble sí se va a utilizar y que será para salones de usos múltiples y salas de capacitación para cursos y talleres para los adultos mayores. No obstante, el acceso a ese lugar sólo es por las escaleras, algo que no resulta coherente si se considera que los beneficiarios del DIF en buena parte son gente con problemas para trasladarse. Frente a este “pequeño detalle”, las autoridad jura y perjura que en algún día de lo que queda de administración el elevador será comprado e instalado. A ver si no pasa como el Metrobús.

***

A propósito del DIF, cuentan que en los recorridos de reconocimiento que el equipo de la futura primera dama de Torreón, Astrid Casale, esta haciendo, han sido advertidos de un problema que se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. Se trata del aumento preocupante en el nivel de adicciones en jóvenes de distintos sectores de la sociedad, principalmente de drogas que hasta hace poco no figuraban en los primeros lugares de la lista, como el cristal. Y es que, de acuerdo con lo que reportan los subagentes, las autoridades estatales y municipales hasta ahora se han preocupado más por evitar que los índices delictivos se dispare, cosa que en algunos casos no les está resultando en los últimos meses, y han descuidado la atención a un problema de salud pública. Por lo demás, dicen los conocedores de estos temas que el ingreso de una nueva droga por lo regular significa el arribo de un nuevo cártel del narcotráfico, lo cual, de confirmarse, pudiera tener relación con el repunte de homicidios que se ha dado en este año. Habrá que ver cuál será el diagnóstico de las nuevas autoridades municipales y estatales.

***

Del otro lado del río, dicen que la diputada local priista Marina Vitela ahora está metiéndole el pie a la administración municipal de Gómez Palacio que encabeza Leticia Herrera Ale, con quien desde hace tiempo mantiene una separación política que ha ubicado a la legisladora al margen del escenario y de los reflectores, de ahí que nadie conozca el trabajo que hasta ahora ha desarrollado como integrante del Congreso del Estado. En lo que sí parece estarse aplicando Vitela es en alimentar la inconformidad de pobladores de comunidades cercanas a donde estará operando la planta fabricante de cianuro de sodio, de la empresa norteamericana Chemours. Y es que según se comenta, la diputada local tiene el patrocinio de un conocido empresario ganadero de esta región quien también está en contra de la instalación de dicha empresa, y ha comenzado a repartir teléfonos celulares entre vecinos de ese sector del municipio, como una forma de ganarse adeptos tanto para ella como para la diputada federal, Rocío Rebollo y hacer que dicha inconformidad se incremente. ¿Será?







