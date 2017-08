TORREÓN, COAH.-

La cantante Vanessa Zamora no conoce ataduras, ama la libertad; y eso se verá reflejado en su siguiente producción discográfica de estudio que llevará el nombre de Tornaluna.

La oriunda de Tijuana, Baja California está en Torreón ya que por la noche actuará en un bar del centro. Durante el día, la joven ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la que habló de dicho disco y su estancia en los escenarios.

“A diferencia de mi álbum anterior, Hasta la fantasía, en donde había mucho amor y desamor; ahora me enfoqué a otros temas como cuando alguien te traiciona y te das cuenta que no puedes confiar en las personas o la manera tan emocionante en la que uno puede encontrar a su niño interior", dijo.

Bastante emocionada, la artista compartió que le encantó la Comarca Lagunera. Acudió a varios sitios turísticos como el Cristo de las Noas.

“Torreón me ha tratado muy bien, me la he pasado muy agusto. Siempre que toco en algún lugar me gusta llegar antes para adaptarme mejor, hay muy buenas vibras en Torreón”, sostuvo.

