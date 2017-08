El partido de Lobos - América, fuera de TV

Agencias

CIUDAD DE MéXICO. - Los esfuerzos serán fallidos por tratar de sintonizar el partido entre Lobos BUAP y América. Sólo las 19 mil 283 personas que entrarán al estadio Olímpico de la BUAP podrán ver el duelo de este sábado. Nadie más.

Ese juego quedará sin transmisión de radio o televisión, luego de que el conjunto poblano fracasó en llegar a un acuerdo con alguna cadena para pasar sus encuentros como local. Millones de aficionados tendrán que buscar las incidencias del duelo por las redes sociales y confiar en las crónicas de los periódicos y portales web.

"No me importa si me ven millones o nos ve nadie. Yo juego igual, porque hay tres puntos que ganar y me voy a matar por obtenerlos", minimiza el delantero amarillo, Oribe Peralta.

Las barras americanistas, como el Ritual del Kaoz, harán el viaje como tienen acostumbrado a cada plaza cada que sale el equipo. Tienen asegurados 200 boletos y esperan llegar a 500.

Quienes carezcan de pases, los revendedores los ofrecen en sitios de internet hasta en 3 mil 500 pesos.

Hasta los ídolos emplumados batallarán para saber qué ocurre en el coso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

"Obvio pierde mucho sabor el partido, más porque se trata de un juego del América, que lo sigue mucha gente. Todos los partidos se deberían de televisar", considera el ex artillero Enrique Borja, leyenda crema de los años 70 del siglo pasado.

Un partido de mediana importancia del América suele tener hasta 10 millones de televidentes en México.

Sin embargo, este sábado sólo 0.1% de la afición en México, la que esté en el estadio, podrá saber qué ocurrió exactamente en el encuentro entre azulcremas y los licántropos.

La LIGA MX informó que previo al inicio de los partidos de la Jornada 5 de la LIGA MX y ASCENSO MX, así como de la Fecha 4 de la LIGA MX Femenil, se guardará un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas por el atentado ocurrido ayer jueves en Barcelona, España, donde murieron 13 personas y 80 más resultaron heridos.

Antes del silbatazo inicial, los equipos, acompañados por los árbitros, se reunirán en el centro del campo para llevar a cabo el minuto de silencio. Al mismo tiempo se pedirá a la afición que forme parte respetuosamente de este minuto en memoria de quienes resultaron afectados por los actos en Barcelona.

La LIGA MX/ASCENSO MX rechaza la violencia y se une a la pena que embarga a la ciudad española y sus habitantes.

El club de futbol Lobos BUAP recibirá el sábado al América con intensidad, solidaridad, valentía y atrevimiento, que son los pilares de su funcionamiento, aseguró hoy el entrenador Rafael Puente.

