Transportistas exigen datos sobre Metrobús

Un grupo de transportistas se quejaron porque aseguran que el alcalde Jorge Luis Morán quedó de recibirlos después de las elecciones, pero no lo ha hecho, el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, no les contesta el teléfono y tampoco el de Transporte y Movilidad, Fernando García Tapia. Lo que quieren es que les expliquen los avances que se tienen respecto a la integración del "Modelo de Negocios" que se seguirá en la operación del Metrobús, porque dicen que no los han tomado en cuenta.

Aseguran que buscarán las alternativas legales para ser escuchados en sus preocupaciones que son, el desarrollo de las obras del sistema de transporte, ya que ignoraban que se fuera a construir un puente inferior, y además la causa por la que será el gobierno del Estado el que administre el servicio.

José Angel Cuéllar González, representante de la Ruta Dalias e integrante del Comité Técnico del Transporte expresó que "vamos a buscar una reunión en Saltillo con el gobernador u otras medidas tal vez manifestarnos en la presidencia para que nos vean y nos escuchen".

Reclama que el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga declarara que "los transportistas no son ingenieros" para opinar respecto a la obra civil del Metrobús y expresó que "Berlanga tampoco es transportista" como para saber de aforos, de recorridos de rutas o de costos y beneficios que implica la actividad de los transportistas.

José Ángel Cuéllar asegura que su postura es porque rechazan las imposiciones y les hace desconfiar que no les brinden ninguna información de esta obra que ahora se quieren llevar al Estado.

El representante transportista y otros jefes de línea, se reunieron para dar a conocer su inconformidad ante el rezago que se tiene en el proyecto y que dijeron, con la apertura de tantos frentes de obra, ha provocado daños a su actividad por los constantes cambios de vías de circulación.

'No finjan demencia'

Para el director de Transporte y Movilidad Urbana, Fernando García Tapia, "hay un marcado protagonismo en las posturas de algunos transportistas y un evidente rechazo al proyecto Metrobús".

Niega que esté entrampada la formación del "Modelo de Negocios" que será en el que se definan las tarifas que habrán de regir en este sistema de transporte que asegura, deberá ser redituable y tendrán que establecerse acuerdos entre las partes bajo un esquema totalmente empresarial.

Informó que ya se convocó a transportistas para reunirse la próxima semana y "es para despejarles las dudas que tengan respecto a los aforos finales, a la operación de las rutas alimentadoras alimentadoras y lo operacional".

Mencionó que en esta reunión estará al director de Obras Públicas Gerardo Berlanga para que les explique el desarrollo de la obra, las fases que lleva, el motivo del puente inferior entre Rodríguez Triana y Sarabia, así como los tiempos proyectados de terminación.

Pidió a los transportistas a que "no finjan demencia" porque saben perfectamente que hay concesiones municipales y estatales en este proyecto.





Rechazan. Se invitará a reunión sólo a transportistas que utilizan el bulevar Revolución. (FERNANDO COMPEÁN)

