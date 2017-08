Descarta Secretaria de Salud de Durango alerta de riesgo por eclipse

DURANGO, DGO.-

La Secretaría de Salud de Durango no ve la necesidad de emitir una alerta respecto al eclipse solar que se suscitará el próximo lunes, debido a que no se considera un suceso de alto riesgo, sin embargo, hace énfasis en la recomendación de no observarlo de forma directa.

César Franco Mariscal, secretario de Salud en el Estado, mencionó que el eclipse será visible de forma total únicamente en una franja territorial de Estados Unidos, y solo se observará de manera parcial en territorio duranguense.

“La Organización Mundial de la Salud descartó la alerta para los países de Centroamérica, si se considera que el paso del eclipse cubrirá la superficie de sol hasta en un 65 por ciento en un breve tiempo, sobre todo en Tijuana y Mexicali”, comentó. (IVÁN CORPUS)

