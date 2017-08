Revisa el magnicidio histórico en México

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

Con un contenido histórico, que aborda aspectos oscuros y complejos de la vida nacional, y bajo el sello editorial de Porrúa, el magistrado Jesús Sotomayor Garza, lanza su más reciente trabajo editorial "Magnicidios y ocasos históricos en México", que será presentado hoy a las 6:00 de la tarde en el Teatro Nazas.

"Es una revisión histórica que divido en dos partes, por una los magnicidios que ha vivido el país, que son presentados en un orden cronológico, y por otro los ocasos históricos en México, que son acompañados además por una semblanza de los personajes", explica el autor, recién nombrado Cronista Oficial de Torreón.

"Aunque hay quienes discuten que algunas muertes no son magnicidios porque las víctimas no eran presidentes del país, me apego a la definición de la Real Academia de la Lengua, que define el término como: Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder".

Sotomayor Garza explica que todas las muertes han sido producto de un contexto político, aunque hay casos como el de Obregón, cuya muerte estuvo relacionada en muchas discusiones a temas ideológicos y religiosos.

De esta manera en el libro se abordan once magnicidios, que van desde personajes como Moctezuma Xocoyotzin, Cuauhtémoc, Francisco I. Madero, Manuel Ávila Camacho o Luis Donaldo Colosio, entre otros.

Al igual que los 25 ocasos que narran la tragedia de otros personajes, como La Malinche, Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco Villa y el Padre Pro.

La presentación del libro estará abierta al público en general, y durante la misma estará disponible el libro, que además ya se encuentra a la venta en las principales librerías del país.

Una revisión histórica

El magistrado Sotomayor Garza, comenta que en este libro "Magnicidios y ocasos históricos en México", además se pueden conocer aspectos muy interesantes de la historia, como la muerte de Benito Juárez, un personaje que en un acto de estoicismo, cuando le realizaban las curaciones por la angina de pecho, le tenían que verter agua caliente en el pecho, sin que tuviera reacciones de dolor, "son datos que nos ayudan también a entender muchos aspectos de los personajes que sólo conocemos a veces por sus acciones". El libro realiza una revisión humana, desde un aspecto muy trágico, como la muerte o el atentar contra la vida de una persona.

