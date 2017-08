Amanecen en Ceballos en medio de agua y caos

MAPIMÍ.-

EL ORIGEN DE LA INUNDACIÓN FUE EL DESBORDAMIENTO DEL ARROYO DE BUEN DÍA

Más de 100 viviendas afectadas por las inundaciones, cuatro casas derrumbadas y ocho a punto de colapsar, así como sembradíos de melones gravemente dañados, es el saldo que dejaron las intensas lluvias que se dejaron sentir la noche del martes y madrugada del miércoles en la localidad de Ceballos, Durango. Fue alrededor de las 4:00 de la madrugada que el agua comenzó a entrar a las viviendas del sector norte de Ceballos alcanzando una altura de medio metro.

Los más afectados fueron los habitantes de las viviendas humildes, localizadas a escasos metros del bordo de contención del arroyo de Buen Día el cual no soportó la corriente del agua que baja de los cerros y terminó por colapsar provocando la inundación.

Los habitantes que se encontraban en las casas más afectadas elaboradas con adobe, láminas, hules y cartón, fueron evacuados y trasladados a las instalaciones del DIF, ingresando hasta el mediodía de ayer 18 adultos y 17 menores, de por lo menos 10 familias, quienes perdieron todo.

Por su parte, los habitantes de la avenida Hidalgo y calle Felipe Ángeles, una de las zonas mas afectadas en Ceballos, permanecieron en sus hogares para tratar de rescatar sus pertenencias del agua.

"La lluvia empezó como a las 9:00 o 10:00 de la noche, hacía mucho aire, y el agua ya no se paró. Estábamos dormidos cuando de repente el agua empezó a entrar por las puertas con mucha corriente, sin que nos diera la oportunidad de hacer algo. Lo único es que levantamos todos lo que se pudo y lo subimos a los muebles más altos, por que de un momento a otro el agua ya nos llegaba arriba de las rodillas. Ahorita no tenemos agua, ni luz y estamos esperando que nos ayuden, las motobombas no llegan y uno de los cuartos de atrás se está derrumbando, no tenemos ni a donde ir al baño" dijo Martha Ramírez, afectada.

En un recorrido por el pueblo, se lograron apreciar poco más de 20 cuadras a la redonda encharcadas, en las que los habitantes, ayudados con botes y tinas sacaban el agua de sus viviendas, además de múltiples autos estacionados a mitad de la calle con las puertas abiertas, ya que el agua entró a los vehículos.

Al respecto, la alcaldesa de Mapimí Judith Marmolejo, quien arribó al lugar de la contingencia alrededor de las 6:30 de la mañana, informó que hasta el momento desconocen la situación de los poblados aledaños, los cuales también pueden presentar graves daños, puesto que el agua que baja del cerro también pasa por dichos poblados.

Además de los daños en las casas, dos de las empacadoras de melón, quienes tienen importantes contratos con cadenas comerciales nacionales, no cuentan con energía, por lo que se vieron en la necesidad de trabajar a marchas forzadas, sin contar que de no cumplir con el pedido, pueden ser acreedores de una sanción de 30 mil pesos hasta la pérdida del importante contrato.

A decir de los productores, los daños son millonarios, ya que ellos invierten alrededor de 60 mil pesos en cada hectárea y en Ceballos se siembran alrededor de 200.

Respecto a los daños en el pueblo, la alcaldesa de Mapimí dijo que ya fue solicitado el apoyo de las autoridades del estado y no dudarán en pedir más apoyo por medio de la declaratoria de desastre natural.

"Al llegar y observar la magnitud del problema, rápidamente comenzamos a conseguir costales para llenarlos con tierra y colocarlos en la contención del bordo, además de auxiliar a las familias con el desalojo y su traslado al DIF, entre ellos personas de la tercera edad y menores" dijo la alcaldesa.

Detalló que a las familias evacuadas se les ofreció un desayuno y se les proporcionará los alimentos del resto del día, ya que no tienen como preparar comida, pues sus viviendas están completamente dañadas.

Agregó que muchas de esas casas están humedecidas y ya se formaron "tuceras", por lo que están en riesgo de colapsar, mientras que en algunas ya se derrumbaron bardas y techos.

"Nosotros podemos donar lo básico como colchonetas, plásticos, cobijas y brindar comida, pero necesitamos colocar a las familias bajo un techo seguro y esto sólo se puede lograr con el apoyo de las autoridades estatales y federales", comento la alcaldesa.

Finalmente Judith Marmolejo comentó que el albergue del DIF está habilitado para todos aquellos que necesiten un refugio, y que en el lugar se están preparando los alimentos para los damnificados.

Agregó que las autoridades correspondientes ya trabajan en los bordos para evitar una nueva contingencia de seguir lloviendo.

Detalló ademas que si las lluvias persisten, están habilitando el auditorio municipal de Ceballos.

En el auxilio de los afectados trabajan los cuerpos de rescate de Mapimi y Bermejillo, así como la Policía Municipal, Estatal, y personal de Obras Públicas, sin embargo, no descartan la posibilidad de solicitar el apoyo de la Sedena.

Lluvia. Ceballos amanece bajo el agua, hay más de 100 viviendas afectadas, 12 con daños graves.

