Ver el eclipse directamente puede ocasionar ceguera

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

No es un mito. Ver directamente al sol durante el eclipse, puede causar daños oculares e incluso ceguera, según expertos.

La asociación Americana de Oftalmología señala que esto puede producir un daño en la retina con riesgo de que sea irreversible.

“Observar un eclipse solar es una experiencia memorable, pero mirar directamente al sol pude producir grave daño a los ojos. Mirar directamente al sol, aún por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la vista, conocida como retinopatía solar”, informa la asociación en su sitio web.

Ariadna Torres, oftalmológica del Hospital Universitario de Torreón, comenta que actualmente es raro que atiendan enfermedades causadas por observar directamente al sol, ya que por sentido común la gente no lo hace, sin embargo no descarta que se registren en el próximo eclipse proyectado para el 21 de agosto, debido a que pueden creer que por la obstrucción de la luz con el paso de la luna, resulte inofensiva.

Es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía para no ver directamente el eclipse. Si no se lo quieren perder, sugiere utilizar gafas especiales y si no cuentancon ellas, pueden emplearun par de radiografías, o bien protectores similares a los que usan los soldadores.





Es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía para no ver directamente el eclipse. Si no se lo quieren perder, sugiere utilizar gafas especiales y si no cuentan con ellas, pueden emplearon par de radiografías, o bien protectores similares a los que usan los soldadores. (IVÁN CORPUS)

Etiquetas: eclipse solareclipse

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...