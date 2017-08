[COLUMNA 4A] VERDADES Y RUMORES

Todavía no se sienta el panista Jorge Zermeño en la silla máxima del municipio de Torreón y ya hay quienes ven que se aproxima un choque de trenes. Pero no crea usted que será por las auditorías que ordenará el próximo ayuntamiento sobre la gestión del ahora gober electo Miguel Riquelme y el alcalde en funciones Jorge Luis Morán, que de seguro ahí también saldrán chispas. No. Sino que se trata de la lucha por la candidatura para la alcaldía que se elegirá en junio de 2018, junto con diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República. Y es que, como se sabe, el ayuntamiento que inicia el próximo 1 de enero sólo durará un año, algo que es considerado por muchos como una total aberración ya que si en cuatro años no se puede hacer mucho, pues menos en 12 meses.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...