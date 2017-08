Dio Pemex megacontrato directo a Odebrecht

Con Emilio Lozoya al frente de Pemex, la constructora brasileña Odebrecht recibió, por adjudicación directa, dos contratos por 3 mil 606 millones de pesos para mover tierras, construir accesos y obras externas de la refinería de Tula.

Los contratos entre Pemex y Odebrecht no justifican la adjudicación directa, aseguró Gustavo Arballo, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

"En la descripción de uno de los contratos no hay nada especializado, ni nada que no pudieran hacer un número importante de empresas en ese momento, en la lectura del objeto de los trabajos a realizar no se percibe ninguna especialidad, seguridad ningún sentido de urgencia", sostuvo.

Arballo resaltó que aunque es común que ciertas obras sean adjudicadas por su sentido de urgencia u otros motivos, los montos son mucho más bajos que los entregados a Odebrecht.

Por ello, Lozoya habría recibido 6 millones de dólares por parte del entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, según declaraciones ministeriales del propio ejecutivo en Brasil.

En febrero de 2014 la constructora brasileña obtuvo un contrato para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para un proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, por mil 436 millones de pesos, a los cuales después se sumaron 358.2 millones de pesos.

En noviembre de 2015 la petrolera le asignó de forma directa otro contrato por mil 811 millones para la construcción de accesos y obras externas.

