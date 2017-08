Contundencia hace diferencia: 'Chepo'

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- José Manuel de la Torre consideró que la contundencia de sus jugadores esta vez sí hizo la diferencia deseada, luego de que anoche Santos Laguna venció a los Bravos de Juárez en partido de la jornada 4 de la Copa MX.

El estratega albiverde alabó que sus delanteros supieron aprovechar las oportunidades que se gestaron durante el partido, cuestión que atribuyó al deseo de jugar de elementos que no tienen muchos minutos en Liga, donde no han aparecido los goles suficientes para obtener mejores resultados: "siempre es importante que tengamos continuidad y tengamos mucha actividad en los torneos que se nos presentan porque eso nos ayuda a estar en el mejor nivel a todos y que la competencia interna sea fuerte, los partidos de Liga no hemos sabido resolverlos pero hemos tenido muchas oportunidades, la contundencia ha sido la diferencia", consideró.

"Chepo" realizó su análisis de partido y aseguró que sus jugadores realizaron la lectura correcta del encuentro, aunque no quedó totalmente satisfecho al considerar que pudieron conseguir más goles: "el equipo hizo un buen partido, supo entender las circunstancias que se estaban dando para lograr sacar ventaja y eso es lo que se necesita en todos los partidos, pudimos haber hecho algo más, todavía", declaró.

De la Torre se negó a opinar de las actuaciones individuales de los jugadores que se destacaron ante Juárez, como los casos de Brian Lozano o Carlos Acevedo, ya que el técnico albiverde prioriza lo colectivo sobre lo individual: "nunca hablo de alguien en individual porque nadie gana solo, ni hablo de alguien destacado porque pudo haber hecho gol o acciones individuales, pero para eso están y colaboran con un equipo y gana un equipo o pierde un equipo, no gana un jugador o pierde un jugador, en ese aspecto siempre me mantengo al margen y trato de hablar en cuestiones generales", aseguró.

El entrenador santista fue claro al afirmar que los Guerreros disputan la Copa MX con la misma seriedad con la que afrontan la Liga: "así debe de ser, no entiendo por qué no habrías de tomar en serio un torneo en el que participas, porque el equipo está planificado para ser competitivo en el torneo que encare, sea pretemporada, liga, copa, partidos de preparación porque yo no veo que hayan partidos amistosos, para mí son de preparación, a mí me interesa que siempre se compita al máximo nivel, con toda la responsabilidad y toda la seriedad", puntualizó.

El entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez, Miguel de Jesús Fuentes, lamentó que su equipo ha quedado eliminado de la Copa MX tras ser derrotado anoche por los Guerreros del Santos Laguna, aunque aceptó que para ellos lo más importante es el Ascenso MX.

Lamenta eliminación

Para Fuentes, las fallas de su zaga defensiva marcaron el rumbo del partido de anoche, además de resaltar la labor del juvenil arquero santista, Carlos Acevedo: "tuvimos errores muy graves que nos costaron goles, además de que nos faltó contundencia, creo que el arquero de ellos nos sacó dos o tres balones muy buenos, ha sido una combinación de fallas defensivas y falta de contundencia, sin embargo, creo que el partido estaba ahí, no nos superó Santos, teníamos más posesión, pero los errores nos matan", dijo en conferencia de prensa al terminar el partido.

El FC Juárez ha quedado eliminado de la Copa MX, situación que a Fuentes y a su equipo: "nos deja muy tristes, sabíamos que teníamos que ganar para poder seguir en la competencia y esperar a Santos en casa, hicimos un buen partido pero dos errores graves nos cuestan dos goles y después no tuvimos la capacidad de concretar, nos faltó esa cuota de calidad para concluir las jugadas", admitió.

Dentro de su análisis, el estratega de los juarenses confesó que sus jugadores bajaron el ánimo tras recibir la segunda anotación derivada de un error, pero alabó que tuvieron capacidad de respuesta y lograron generar peligro en la portería contraria: "el segundo gol de Santos nos desmotivó, fue un golpe anímico al equipo, luego con los cambios logramos vernos peligrosos, empezamos a crear peligro, propusimos que fue muy importante", sentenció.

José Manuel de la Torre se mostró más tranquilo tras el triunfo de los Guerreros. (Ramón Sotomayor)

