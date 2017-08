Ser papá le cambia la vida

EL SIGLO DE TORREÓN / Jesús Galindo

Hace un año y dos meses, Mike Salazar debutó como padre. Desde entonces siente una gran dicha que comparte con sus seguidores en cada show que ofrece, de ahí que nombrara a su nuevo tour 180 grados.

"La gira se llama de esa manera porque desde que nació mi bebé, Rodrigo Miguel, mi vida dio un giro de 180 grados y bueno también lleva ese nombre porque el 80 por ciento del contenido es nuevo, el otro 20 es de clásicos que me piden como el de No me pidan el de la zumba", explicó Mike.

El regiomontano estuvo ayer en la región y como era de esperarse visitó el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón con su humor blanco que lo ha llevado a ser bautizado bajo el mote de "El caballero de la comedia".

"Mis espectáculos han llamado la atención porque son dinámicos. Bailo, canto y cuento chistes; como sabemos el humor del mexicano se caracteriza por la picardía y el albur, pero en mi caso, no me gusta caer en la vulgaridad y si suelto una palabrota tiene que ser con pinzas y que sea justificada, no nomás por decirla", aclaró.

Mike expresó que el canal Comedy Central estrenará episodios en su barra de Stand Up y justamente él será de los primeros en presentar anécdotas diferentes en la emisión.

"Mañana -Hoy-, Carlos Vallarta y un servidor daremos inicio a la nueva temporada de Stand Up en Comedy, me gusta ser parte de este proyecto porque le llegamos a otro tipo de público, lo que sí quiero aclarar es que no soy standupero, hago stand up, pero más bien me considero un 'Show man'", refirió.

Por otro lado, Salazar narró que se encuentra muy entusiasmado por el éxito que ha tenido su programa Zona de desmadre que se transmite por el canal de YouTube del comediante.

"Cuando iniciamos con Zona... pensé que no iba a durar pero a la gente le gustó así que seguimos haciendo cápsulas justo acabamos de hacer una en la alberca de un hotel de Puerto Vallarta, estuvo muy divertida", relató.

Al preguntarle cuál fue el mayor "desmadre" que realizó cuando era adolescente, Mike recordó una aventura que vivió en una Noche de Brujas.

"Lo peor que hice fue aventar huevos en Halloween a una casa de mi natal Santiago, Nuevo León; tenía tanto miedo de que mis papás me cacharan porque sabía que me castigarían todo un año, sin embargo, no se dieron cuenta, aunque creo que si leen esto ya lo sabrán", dijo entre risas.

Mike Salazar sostuvo que el 18 de agosto ofrecerá su tour 180 grados en un teatro de la localidad.

"Ahí vamos a estar con nuevos chistes y rutinas. Me va a acompañar mi hermano Roel, los esperamos; no hay duda de que se van a divertir bastante", explicó.

