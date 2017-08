Verdades y Rumores

Todavía no se sienta el panista Jorge Zermeño en la silla máxima del municipio de Torreón y ya hay quienes ven que se aproxima un choque de trenes. Pero no crea usted que será por las auditorías que ordenará el próximo ayuntamiento sobre la gestión del ahora gober electo Miguel Riquelme y el alcalde en funciones Jorge Luis Morán, que de seguro ahí también saldrán chispas. No. Sino que se trata de la lucha por la candidatura para la alcaldía que se elegirá en junio de 2018, junto con diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República. Y es que, como se sabe, el ayuntamiento que inicia el próximo 1 de enero sólo durará un año, algo que es considerado por muchos como una total aberración ya que si en cuatro años no se puede hacer mucho, pues menos en 12 meses.

Como lo habían adelantado los subagentes, desde que el senador Luis Fernando Salazar vio frustrado su anhelo de ser el candidato del PAN a la gubernatura en la pasada elección, parecía haber quedado planchado que él iría por la alcaldía torreonense el próximo año. No obstante, corre la especie de que don Jorge, quien en principio había dicho que no buscaría la reelección, ahora se está convenciendo de que lo mejor sería buscar gobernar cuatro años y no sólo uno. Para ello, dicen, buscará que los diputados panistas del Congreso local le ayuden con una reforma a la ley electoral para que en lugar de pedir licencia días antes de registrarse como candidato, pueda hacerlo hasta que comience la campaña y así por lo menos estar unos cuatro meses despachando. El problema es, según dicen, que el famoso “Hooligan” ya se había empezado a hacer a la idea de que él sería el ungido para la alcaldía de tres años con la posibilidad de gobernar otros tres, pero pedir licencia antes de cerrar su hipotético segundo mandato para competir, ahora sí, por la gubernatura. Pero parece que habrá cambio de planes, a menos de que el senador se aferre y, en virtud del carácter que ha demostrado, pelee la candidatura en lo que sería una reedición del pleito que tuvo con Zermeño hace casi seis años cuando ambos querían ser candidatos a senador. Pero más allá de eso, hay quienes dicen que el estira y afloja ya empezó y que tiene que ver con el acomodo de piezas en el gabinete municipal en donde varios grupos quieren meter mano -perdón, hacer sugerencias-, principalmente los salazaristas, aunque también los herreristas de Gómez Palacio, con quienes don Jorge guarda una buena relación.

Muy poco duró la tregua dentro del PAN luego de la elección que sigue disputada en los tribunales. Y es que cuando se pensaba que los blanquiazules habían comenzado a aprender a tirar para un mismo lado para luchar contra lo que consideran un robo, esta semana el alcalde de Monclova, Gerardo García, abrió fuego contra los anayistas en respuesta a una mala pasada que le hicieron para dejarlo fuera de la jugada en el reparto de candidaturas de 2018. Resulta que el diputado blanquiazul César Flores, con quien el “Gallo de Acero” sostiene un pleito añejo, presentó una queja en la comisión anticorrupción del PAN acusando al edil de la capital acerera por varias supuestas travesuras. La mencionada comisión recibió el expediente y anunció el inicio de una investigación sólo por uno de los 16 puntos señalados. Don Gerardo dice que la encargada de darle entrada fue otra persona cercana a Guillermo Anaya, la senadora Silvia Garza, quien habría sugerido que se aplicara la medida cautelar de suspender al acusado de sus derechos de militancia por lo menos seis meses, con lo cual no podría registrarse para contender nuevamente por la alcaldía o por una diputación federal, como se había estado barajando. Al ser notificado, el “Gallo”, haciendo gala de su apodo, despotricó contra el grupo que controla el partido en Coahuila desde hace casi 12 años y hasta soltó la lengua al decir que don Memo había perdido la elección y que su lucha postelectoral no tenía justificación. En medio de las diatribas, el alcalde monclovense dejó entrever también, sin decirlo abiertamente, que si no lo dejan competir, hay muchos otros partidos o que ya existe la vía independiente. Tal parece que las cosas en el PAN han vuelto a la normalidad.

En medio del fragor del conflicto postelectoral que cada vez va adquiriendo mayor intensidad con los cateos de la Procuraduría de Coahuila a oficinas panistas y el intercambio de acusaciones entre anayistas y moreiristas, ayer llamó poderosamente la atención un hecho que prendió de inmediato las alertas de los amantes del sospechosismo. Resulta que el preciso Enrique Peña Nieto se reunió con Alfredo del Mazo y Antonio Echevarría, gobernadores electos del Estado de México y Nayarit, respectivamente, entidades que junto con Coahuila acudieron a las urnas el 4 de junio pasado para elegir nuevo mandatario. Lo primero que llamó la atención es que no haya asistido el gober electo de la provincia coahuilense, Miguel Riquelme, sobre todo si se considera que el PRI y el propio gober Rubén Moreira han afirmado de que están seguros que la impugnación del PAN no prosperará. Luego causó extrañeza que el Gran Tlatoani haya recibido a Echevarría, que es de oposición, antes que al propio don Miguel, que es de su propio partido. Para rematar el clima de suspicacia, la Presidencia de la República publicó en todas sus cuentas oficiales de redes sociales las fotografías con los dos mandatarios estatales. ¿Habrá algún mensaje implícito en este hecho? Mientras se resuelve el misterio, el equipo riquelmista juró y perjuró que la próxima semana don Miguel tendrá la reunión con el preciso aunque no precisaron cuándo. ¿Será que no hay tanta seguridad en Los Pinos de que el fallo del Tremendo Trife vaya a ser como lo pregona el moreirismo? Está de pensarse, cuando menos.

Y ya entrados en materia, mientras las apuestas corren a todo lo que da sobre si la elección se anula o no, nuestros subagentes disfrazados de malletes se han dado a la tarea de revisar los perfiles de los magistrados del Trife, que será la instancia que tendrá la última palabra en toda esta telenovela. Y es que, aunque usted no lo crea, los integrantes del tribunal federal electoral no se escapan de los estigmas partidistas, toda vez que para llegar al puesto que hoy ocupan tuvieron que ser propuestos o impulsados por algún instituto político. Y déjeme le digo que la cosa está bastante pareja. La presidenta de la sala superior del tribunal es Janine Madeline Otálora Malassis, quien ha contado con el visto bueno del PRD en alguna ocasión. Otro magistrado cercano al Sol Azteca, que fue quien lo propuso, es Indalfer Infante Gonzales. Los otros cinco se reparten entre el PRI y el PAN. Los impulsados por el blanquiazul son Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón. Los presentados por el tricolor, Mónica Aralí Soto Fragoso y José Luis Vargas Valdez. Pero este último, al igual que Felipe Alfredo Fuentes Barrera, han tenido algún cargo durante la administración calderonista aunque ahora se les vincula más al PRI. No quiere decir con esto que los magistrados vayan a actuar dependiendo de sus relaciones partidistas, que nunca han pasado de alguna asesoría jurídica o asignación especial en un gobierno, pero resulta interesante ver que por lo menos habrá criterios y razonamientos diferenciados y que no es posible adelantar con seguridad el resultado de una votación.

La muerte de un joven maestro en Saltillo ha generado indignación por partida doble. Primero, y lo más peliagudo del caso, el docente murió luego de haber sido detenido por policías municipales que ya están siendo investigados por homicidio. La causa del deceso, según la autopsia, fue estrangulamiento, por lo que muy seguramente los gendarmes del alcalde panista Isidro López serán procesados por asesinato doloso con las agravantes que se deriven. Este lamentable hecho viene a sumarse a la larga lista de abusos policiales cometidos por corporaciones de distintos órdenes de gobierno en la entidad y en todo el país, situación que pone a temblar a la ciudadanía que dice, con justa razón: “si así actúan quienes deberían cuidarnos, estamos fritos”. Como era de esperarse en un gremio tan activo como el magisterial, el crimen desató malestar entre varios profes que, con genuino interés, decidieron organizarse para protestar por el mortal abuso. Pero cuentan los subagentes que de inmediato las manifestaciones fueron vistas por otros ojos como una oportunidad para capitalizar la tragedia con fines políticos. Y es así como llegamos a la segunda parte de la indignación. De pronto quienes aparecieron convocando y encabezando las marchas fueron los líderes Carlos Moreira (hermano del gober) y Xicoténcatl de la Cruz, dicen que más con el fin de golpear a la administración de “Chilo” que con el ánimo de apoyar al gremio. Y es que dentro de éste surgieron pronto comentarios sobre la poca atención que ambos han dado a otros reclamos del magisterio, como el retraso en el pago de pensiones o la falta de medicamentos en los hospitales en donde se atienden los maestros, situaciones que, dicen, han provocado la muerte de por lo menos tres docentes. Y causó extrañeza que en una de las protestas que hicieron en el Palacio Rosa hayan sido recibidos de inmediato por el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, quien les aseguró que habría justicia en el caso del asesinato del joven maestro, cuando en las protestas realizadas contra las fallas y cambios en pensiones o los problemas en los hospitales ni siquiera les abrían la puerta. Pues ahora hasta templete y equipo de sonido les pusieron. Cosas de la política.







