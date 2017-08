Tardará trámite para la alerta de género

CLAUDIA BARRIENTOS

Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno de Durango iniciar el procedimiento para activar una alerta de género, ante los crecientes homicidios y violaciones sexuales, la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Laura Elena Estrada Rodríguez precisó que es un trámite que lleva tiempo.

"La CNDH no le puede pedir al Gobierno del Estado la alerta; para empezar, quien hizo la petición para la alerta de género fue Fuprodem (Fundación por la Promoción, el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres) allá en La Laguna y la pide directamente a Inmujeres, instancia que la pasa a Conavim que depende de Gobernación y entonces ya envían y se forma una mesa de trabajo", dijo.

Informó que se trabajó la semana pasada bajo este esquema que se integró con representantes de instituciones educativas, Inmujeres, Conavim, CNDH y de las ONG de La Laguna y Durango.

Se visitaron los 10 municipios de La Laguna y algunas otras zonas del estado. "En este momento la mesa de trabajo está conformando un análisis de lo que vivió, escuchó y vio, incluyendo todo un cuestionario que estamos llenando todas las instancias", señaló, al referir que participan todas las dependencias relacionadas con la atención a las mujeres.

"Cuando ese cuestionario se envíe, este día 16, se va a unir a los trabajos de análisis que haga esta mesa de trabajo, no nada más la CNDH participó, ella no puede pedir para empezar, una alerta para Durango, ella admite con todo respeto, a mí se me hace desafortunado el momento de la declaración porque por respeto a este grupo de trabajo, todavía no se tienen las conclusiones", señaló.

Para fin de mes se darán las conclusiones y a partir de entonces se darán seis meses más al Gobierno del Estado para que solvente las omisiones o faltas que existan. Es decir, el trámite es largo. "Que quede muy claro que a Durango todavía no le han emitido la alerta de género", enfatizó.

Dijo que Durango está en séptimo lugar de entidades con menos homicidios de mujeres. Se contabilizan 16 este año, de los cuales, dos han sido feminicidios.

En cuanto a las violaciones sexuales, afirmó que son más denuncias porque las mujeres han perdido el miedo a denunciar.

Activismo. En La Laguna se ha desarrollado un activismo importante debido a la preocupación por la violencia de género.

