Agro lagunero pide piso parejo en TLCAN

QUE LA RENEGOCIACIóN NO AFECTE LAS ACTUALES TRANSACCIONES, DICEN

Los agricultores de La Laguna piden piso parejo en las renegociaciones del TLCAN.

Andrés Izaguirre, representante de Agricultores Unidos por México, comentó que los productores nacionales realizan exportaciones desde el tomate, calabazas, aguacate, limón, frutos rojos, entre otros.

Dijo que a nivel local, en su caso, no exporta alimentos a Estados Unidos (EU), sin embargo, sí realiza importación de maíz para alimento del ganado, por lo que si le interesa que las condiciones de compra del grano no se afecten, pero sí que mejoren y no se apliquen nuevos aranceles.

Expresó que es conocido los apoyos que brinda el gobierno de EU a sus productores, superando en mucho a los de México, por lo que esperan que en la renegociación del TLCAN se iguale el piso en apoyos.

El productor lagunero reconoció que Sagarpa maneja un gran número de programas de apoyo, sin embargo criticó que son muchos los requisitos que se piden y es largo el proceso para acceder a pequeños apoyos para los productores nacionales.

Refirió el caso de Alianza para el Campo, esquema que brindaba hace 3 años un apoyo de 1,600 pesos por hectárea, ahora el monto ha bajado a 95 pesos.

Apuntó que muchos productores del sector social cuentan con pocas hectáreas, de 2 a 5, por lo que para obtener el subsidio se debe presentar cada año un gran número de documentación.

"Se tienen muchos programas y pocos productores pueden acceder a ellos".

También citó que rechazan que se permita la entrada masiva de leche en polvo al país por parte del gobierno, mientras se pagan bajos precios a los productores de leche fresca.

Pidió fortalecer la producción nacional de leche y que las condiciones de mercado mejoren el precio al productor. "Pedimos frenar la entrada de leche en polvo al país, ya que estamos desmotivando la producción agropecuaria".

Industria fuerte

El coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, señaló que el sector lechero mexicano cuenta con un andamiaje firme frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En una conferencia para dar a conocer el Primer Congreso Nacional Lechero, que se realizará 23 y 24 de agosto próximo en Guadalajara, Jalisco, indicó que el sector tiene "un andamiaje muchísimo más robusto que lo que se tenía hace 23 años".

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) consideró que está industria "será parte de los sectores ganadores" en este proceso de modernización del acuerdo trilateral.

El presidente del Gremio Productores Lecheros de la República Mexicana, Salvador Álvarez Morán, puntualizó a su vez que no existe oposición a este instrumento de comercio; "no nos oponemos a que entre, pero queremos que entre lo que no nos desplace", enfatizó.

Pláticas. El sector agropecuario será fundamental en la renegociación de mañana.

