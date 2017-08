Ven subregistro en feminicidios

ADVIERTEN DE VARIOS FACTORES QUE LO PROVOCAN

Asociaciones civiles que promueven la Alerta de Género para la Comarca Lagunera, consideran que sí existe un subregistro de feminicidios en Coahuila y Durango, tal y como lo señala el estudio publicado por Mexicanos Contra la Corrupción.

Las organizaciones de mujeres consideran que esto se da por omisión de las autoridades, falta de sensibilización así como la ausencia de protocolos para la investigación de feminicidios.

El estudio "Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios", publicado por Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que durante el período 2013-2016 un total de 185 homicidios dolosos contra mujeres no se tipificaron como feminicidios en Coahuila, mientras que en Durango fueron 113.

"Sí creemos que hay un subregistro, o sea que no se tipifican todos los casos, porque nosotras cuando hemos preguntado a la Procuraduría cuál protocolo utilizan para investigar si es feminicidio o si es homicidio, no nos dicen cuál y nunca lo han mostrado", dijo Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres, promovente de la Alerta de Género para Torreón.

Añade que las cifras presentadas por las instituciones encargadas de la procuración de justicia e institutos varían, además de que hay homicidios de mujeres que presentan las características establecidas para la tipificación del feminicidio y no se califica.

"Sospechamos que no hacen en realidad las investigaciones que deben hacer para llegar a la conclusión de si fue feminicidio o no, porque las investigaciones no sólo tienen que ver con el cuerpo (...) tienen que investigar a las familias de las dos personas, la que falleció y el presunto, si había antecedentes de violencia, si sabían que había golpes, amenazas, etcétera, y esto no se hace tan fácil".

Por el lado de Durango, recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó, a través de un comunicado, su preocupación por el aumento de feminicidios en los estados de Durango y Colima y su intención de dar seguimiento a las Alertas de Género solicitadas en ambas entidades.

"Del lado de Durango no se está tipificando, no sé si es nada más por conseguir un titular en los periódicos que diga 'aquí no hay feminicidios', pero volvemos a reiterar, la realidad no por evadirla va a cambiar", dijo Sandra Sierra Limones, presidenta de la Fundación por la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, quien en el mes de julio solicitó la Alerta de Género para 10 municipios de La Laguna de Durango.

Sierra citó el comunicado de la CNDH que expone que Durango las defunciones femeninas con presunción de homicidio, según datos del Inegi, pasó de 2007 a 2014 de una tasa de 1.1 a 3.2, con 28 fallecimientos.

"Y lo que también llama la atención en este caso es la cifra de 111 denuncias presentadas por violación sexual ante el Ministerio Público en esa entidad federativa en el primer semestre del presente año", dice el texto.

Sierra Limones dijo que esta es una oportunidad para las autoridades para observar qué es lo que verdaderamente está pasando y en vez de negarlo, actuar en consecuencia.

