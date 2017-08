Nueva York recibe a Trump con protestas

LAS MANIFESTACIONES TENíAN LUGAR EN TORNO A LA TORRE TRUMP

Centenares de personas se congregaron ayer a la espera de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a su hogar en Nueva York, en la primera visita oficial a su casa desde que juró el cargo el pasado enero.

En medio de grandes medidas de seguridad, los manifestantes portaban carteles con mensajes como "A nombre de la humanidad, no aceptamos a un Estados Unidos fascista", "Cambiaremos a Trump por 10,000 refugiados", "No al régimen de Trump-Pence", "Sin justicia no hay paz" o "No a la guerra".

Las protestas tenían lugar en torno a la Torre Trump, en la que el presidente vivió hasta su llegada a la Casa Blanca.

FUERTE OPERATIVO

Camiones de limpieza y barreras han sido colocadas por la policía, que con armas largas resguarda el edificio, junto a agentes del servicio secreto.

Los manifestantes, de diversos orígenes y edades, comenzaron a congregarse con varias horas de antelación, a la espera de que el presidente arribara a su edificio.

Como parte de las medidas de seguridad, varias calles alrededor del edificio fueron cerradas al tránsito, provocando una gran congestión y retrasos en la zona.

Además, la policía ha dicho que se inspeccionarán todos los autobuses que pasen por la Quinta Avenida, donde se ubica la Torre Trump, en Midtown Manhattan.

La protesta contra la visita del presidente estaba prevista desde la pasada semana en repudio por diversas medidas de su administración, a la que se ha sumado los violentos incidentes de racismo en Virginia, que costaron la vida a una persona y dejaron una veintena de heridos.

Se espera que hoy martes haya más protestas por la visita de Trump, que sostendrá varias reuniones en la ciudad donde nació.

Llega por los aires En la noche llegó Trump a Nueva York: En la noche llegó Trump a Nueva York: ⇒ Al llegar al aeropuerto decidió no tomar el vehículo presidencial, debido a las manifestaciones. ⇒ Optó trasladarse en helicóptero hasta la zona de Wall Street.

En contra. Varias personas se manifestaron con pancartas y gritos afuera de la Torre Trump.

