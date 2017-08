Arman funcionarios una red de transas

RIGADA SOTO RECIBIó HASTA 3 MILLONES DE DóLARES DE AGENTES ADUANALES

El SAT destituyó a su Administrador Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, Marcoflavio Rigada Soto, al descubrir que forma parte de una red de transas. El funcionario suspendido había sido denunciado por apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de autos "chocolate", recibir sobornos por el tráfico ilegal de mercancías y la venta de patentes para agentes aduanales.

Desde 2014 Rigada Soto había sido señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias en la que se involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes aduanales, jueces y legisladores priistas. Entre los políticos implicados en esa fecha se encontraban el legislador priista por Edomex, Héctor Pedroza Jiménez; el diputado y exlíder del PRI en Mexicali, Enrique Acosta Fregoso; el expriista Elí Topete Robles, actual militante de Movimiento Ciudadano en Mexicali; Hiram Rojas Hernández, exdirector de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados.

Ricardo Treviño Chapa, administrador general de Aduanas ordenó una investigación y Rigada fue destituido el miércoles de la semana pasada.

Según las indagatorias, el exfuncionario recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras, para facilitar la importación de vehículos a México.

Fuentes cercanas al caso aseguran que Marcoflavio Rigada cobró altas cantidades con el argumento de que debía entregar dinero al titular de Aduanas, pero Ricardo Treviño lo descubrió y ordenó su cese.

Además se le señaló de otorgar patentes aduanales a cambios de pagos millonarios. Entre los implicados en la red se encuentra Roberto Ruiz Armas, titular de la patente aduanal número 1656 con sede en San Luis Río Colorado, Sonora.

Incluso el propio Marcoflavio Rigada firmó la nueva patente en junio de 2013, cuando se desempeñaba como administrador Central de Normatividad Aduanera.

Según la investigación del SAT, Roberto Ruiz ha importado cientos de autos a través de las empresas Cox Automotive, Auto Buyline Systems Inc., Arco Auto Group, Carcamia, A to Z Liqidators Inc., Odgers Holdings Inc., DBA Toy Garage Car Sales, Carmelitas Transport Inc., Otay Trucks, Barcelona Tran Sport Inc., Madero Auto Sales y Delta Pacific Financial Services.

Estrategia Según las quejas: Según las quejas: ⇒ Agentes aduanales con el apoyo de funcionarios de Aduanas en San Luis Río Colorado, han realizado importaciones de manera ilegal. ⇒ Modificando fracciones arancelarias y reportando supuesta importación de vegetales.

Caso. Los agentes otorgaron patentes aduanales a cambio de pagos millonarios.

